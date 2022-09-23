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解封在望！日本新景點大公開　衝一波打卡抽東京來回機票

▲不只Google Trends上日本旅遊關鍵字快速竄升，旅遊平台Klook統計用戶在日本各城市頁面的流量也持續飆高，每週成長50以上。吉日媒體集團看準台人熱愛日本，因此推出打卡集點送你玩活動。（圖／NOWnews資料照，klook提供）
▲不只Google Trends上日本旅遊關鍵字快速竄升，旅遊平台Klook統計用戶在日本各城市頁面的流量也持續飆高，每週成長50以上。吉日媒體集團看準台人熱愛日本，因此推出打卡集點送你玩活動。（圖／NOWnews資料照，klook提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-23 00:05:00

馬上又可以自由坐飛機進出國門了！國人期待已久的「解封」有望在今年達成，不僅民眾迫不急待，各國旅遊業也摩拳擦掌等著搶這個積蘊已久的旅遊商機，其中像是台灣人最喜愛的好鄰居—日本，東京觀光財團這回攜手日本情報媒體「樂吃購！日本」，推出「東京頭號粉絲集合了」打卡集點活動，在 Instagram 上傳照片並加上指定 hashtag 或 者在臉書指定頁面留言分享行程，就有機會抽中機票＋住宿、3天2夜玩東京。此外，美國旅遊推展協會今（22）也舉辦旅業說明會，分享了美國7大熱門景點最新情報，盼解封後民眾能前往美國盡情玩樂。

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日本情報媒體「樂吃購！日本」營運公司吉日媒體集團創辦人吉田皓一今親自現身在記者會上，一一向媒體們介紹東京現在最新、最夯景點，像是有望拚「全日第一高樓」的東京TORCH TOWER、東京奧運會舉辦地國立競技場、號稱「村上春樹圖書館」的早稻田大學國際文學館、售賣米其林師傅製作的超夯甜點「TokyoTokyo」為概念，LOGO更以書法及電腦字體象徵「Old meets New」碰出新火花，保留傳統江戶東京，建設革新東京，歡迎民眾解封後前往解鎖。

另外，吉田社長在記者會上隆重揭露最新活動「東京頭號粉絲集合了！東京景點等你來玩」打卡集點抽獎活動，只要在今年11/22前追蹤@letsgojp_official IG帳號，或「日本人の日本旅遊」指南 Facebook粉專，打卡PO出東京老城區、老建築、傳統文化相關照片，並加上指定HASHTAG，就有機會抽「東京3天2夜機票＋住宿觀光體驗」，獎品中包含「台北東京來回機票」與「免費住宿」，詳細抽獎活動快上官網查詢參加。

▲ 「樂吃購！日本」推出頭號粉絲打卡集點抽獎活動，凡參加者都有機會抽東京來回機票！（圖／吉日媒體集團提供）
▲ 「樂吃購！日本」推出頭號粉絲打卡集點抽獎活動，凡參加者都有機會抽東京來回機票！（圖／吉日媒體集團提供）

▲ 吉日媒體集團吉田社長親自到場揭露活動。（圖／記者汪睿琦攝）
▲ 吉日媒體集團吉田社長親自到場揭露活動。（圖／記者汪睿琦攝）
根據美國旅遊推廣協會統計，台灣前往美國的旅客今年7月已來到10萬人，雖然相較疫情前當然沒得比，不過這樣的成績已相當可觀。美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示：「今年8月非美國公民入境人數達到450萬，約較去年同期高出96%，達到2019年8月疫情爆發前的79%。台灣由於邊境管制之故，出境旅客數還在底部盤旋，邊境管制如依預期在10月取消，我們有信心台灣赴美旅遊將快速回升，很快就能重回美國前20大海外客源地。」

美國國家旅遊局Brand USA台灣區代表羅世玟則透露接下來一系列推廣行動：「美國國家旅遊局規劃於第四季開始為市場復甦暖身，預計明年第一季開始啟動消費者宣傳活動，希望帶動赴美旅遊的話題。」今舉辦的旅遊說明會也揭露了美國疫情來新發展的7大熱門景點，其中包含加州、愛達荷州、蒙大拿州、關島、馬里亞納、加州迪士尼、美國天普大學，全都張開雙臂歡迎台灣解封前去遊玩。

另外，三大航空公司：美國航空、聯合航空、達美航空也不斷更新飛行方案，其中聯合航空深為台灣唯一美籍航空公司，特別提供台人美國旅遊夢幻價格：只需34000元起 (含稅價)，即可一次造訪美國三大城市，多點旅遊行程豐富，經濟實惠。而隨著國門逐步開放，入境美國與返台皆無須提供PCR陰性檢測證明，只需簡單的電子簽證即可遊美，等待解封就可帶上行囊赴約「美國夢」。

▲ 美國旅遊推展協會今舉辦旅遊說明會，公開迪士尼樂園等7大美國全新景點，等正式解封誠邀民眾帶著行囊奔赴久違的「美國夢」。（圖／美國旅遊推展協會提供）
▲ 美國旅遊推展協會今舉辦旅遊說明會，公開迪士尼樂園等7大美國全新景點，等正式解封誠邀民眾帶著行囊奔赴久違的「美國夢」。（圖／美國旅遊推展協會提供）

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