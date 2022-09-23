解封在望！日本新景點大公開　衝一波打卡抽東京來回機票

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另外，吉田社長在記者會上隆重揭露最新活動「東京頭號粉絲集合了！東京景點等你來玩」打卡集點抽獎活動，只要在今年11/22前追蹤@letsgojp_official IG帳號，或「日本人の日本旅遊」指南 Facebook粉專，打卡PO出東京老城區、老建築、傳統文化相關照片，並加上指定HASHTAG，就有機會抽「東京3天2夜機票＋住宿觀光體驗」，獎品中包含「台北東京來回機票」與「免費住宿」，詳細抽獎活動快上官網查詢參加。
根據美國旅遊推廣協會統計，台灣前往美國的旅客今年7月已來到10萬人，雖然相較疫情前當然沒得比，不過這樣的成績已相當可觀。美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示：「今年8月非美國公民入境人數達到450萬，約較去年同期高出96%，達到2019年8月疫情爆發前的79%。台灣由於邊境管制之故，出境旅客數還在底部盤旋，邊境管制如依預期在10月取消，我們有信心台灣赴美旅遊將快速回升，很快就能重回美國前20大海外客源地。」
美國國家旅遊局Brand USA台灣區代表羅世玟則透露接下來一系列推廣行動：「美國國家旅遊局規劃於第四季開始為市場復甦暖身，預計明年第一季開始啟動消費者宣傳活動，希望帶動赴美旅遊的話題。」今舉辦的旅遊說明會也揭露了美國疫情來新發展的7大熱門景點，其中包含加州、愛達荷州、蒙大拿州、關島、馬里亞納、加州迪士尼、美國天普大學，全都張開雙臂歡迎台灣解封前去遊玩。
另外，三大航空公司：美國航空、聯合航空、達美航空也不斷更新飛行方案，其中聯合航空深為台灣唯一美籍航空公司，特別提供台人美國旅遊夢幻價格：只需34000元起 (含稅價)，即可一次造訪美國三大城市，多點旅遊行程豐富，經濟實惠。而隨著國門逐步開放，入境美國與返台皆無須提供PCR陰性檢測證明，只需簡單的電子簽證即可遊美，等待解封就可帶上行囊赴約「美國夢」。