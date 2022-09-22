小薰癌母排便「爸爸徒手挖」　莊凱勛臥床包尿布喪失尊嚴

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來自《原子少年》的24歲夏浦洋，戲裡要喊小薰一聲「媽」，小薰笑說：「我生不出夏浦洋，他太大了，是我從影以來最大的小孩，生他要8歲就受孕。」不過小薰透露夏浦洋拍攝第一天張口就喊「媽」，常關心她要不要喝水、吃東西，給她很乖的印象。
莊凱勛劇中進行換心手術，臥床包尿布喪失尊嚴，「劇組有真的護理師指導，在他們眼中處理這件事情很稀鬆平常，其實在拍攝時的時候很害羞，工作人員有男有女，我就是赤裸被剝開，就是沒有尊嚴，那個畫面怎麼說，人到了一定年紀，好像又回到嬰兒狀態。」
莊凱勛因為確診，以視訊方式出席記者會，他表示發燒最高溫38.6度，「第二天比較慘烈，發燒、退燒到不知道自己在哪裡，整個人軟綿綿的。」小薰確診的症狀則是喉嚨乾癢有痰，現已好得差不多，得獎後再接新戲，小薰說自己沒漲價，但是導演開價比她想像高，「因為漲價很難接到戲，導演來找是一口價，我很滿意，有被尊重到。」
導演朱峰透露這部戲拍了34天，華星童有25天都在哭，戲裡她的兒子逝世器捐，一幕在病房的戲，她自認情緒不夠到位向導演求救，沒想到朱峰只是安靜地看著她也不幫忙，讓她無奈說道：「你可以說點什麼幫我一下嗎？」不因兩人是夫妻就放水，還要她做得比別人更好。
劉修甫戲裡是莊凱勛幻想的心臟主人，有一場戲是莊凱勛在家中的獨白，劉修甫提問後就在一旁看著，莊凱勛說著自已的掙扎與困境，當下他的演出讓我印象深刻，真是「影帝的演技」。17歲的徐偉然首次演戲，「凱勛爸爸跟小薰媽媽還有浦洋哥，我們都真的很像一家人，壓力也就會消除掉許多。」
《額外旅程》自9月25日起，東森戲劇40頻道每周日晚間8點首播、晚間10點於LINE TV上架，晚間11點於MyVideo、中華電信MOD／Hami-Viedo上架，每周二凌晨0點於KKTV上架播出。