央行升息半碼房貸族哭一片！每月多2400元　30年多還87萬

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央行最新數據顯示，截至今年8月，五大銀行新承做購屋貸款利率為1.729%，此次重貼現率提升後， 預估接下來新承做購屋貸款利率可能來到1.867%。《樂屋網》試算，以1千萬元的房貸金額攤還30年，再用今年2月新承做購屋貸款利率1.367％來計算， 採本息平均攤還後，每月房貸約33878元， 總利息為219萬元，但如果利率上升到1.867%， 每月房貸為36301元，總利息成長到306萬元， 合計今年以來，每月房貸需多支出2423元， 總利息更是增加87萬元。





▲截至目前為止，今年央行共升息2碼，新承做購屋貸款利率可能來到1.867%。（圖／樂屋網提供）