央行升息半碼房貸族哭一片！每月多2400元 30年多還87萬
美國聯準會（Fed）於台灣時間今（22）日凌晨宣布再升息3碼，基準利率上調到3.00%至3.25%之間，今年已升息12碼，對此中央銀行下午也舉行第三季理監事會議，會後決定將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升半碼，重貼現率也來到1.625%。今年截至目前為止，央行共升息2碼，而《樂屋網》以房貸1千萬元、攤還30年計算，房貸族今年累計每月可能多支出2400餘元，長期來看，總體利息還要再多付87萬元，負擔明顯加重，《樂屋網》調研中心經理洪安怡表示，這算是正常的房市波動，且央行目前只是跟著Fed慢慢調升，未來不排除還會再調漲。短期內接著又遇到大選、春節，國內房市要回春預計得等到明年春天才有機會。
央行最新數據顯示，截至今年8月，五大銀行新承做購屋貸款利率為1.729%，此次重貼現率提升後，預估接下來新承做購屋貸款利率可能來到1.867%。《樂屋網》試算，以1千萬元的房貸金額攤還30年，再用今年2月新承做購屋貸款利率1.367％來計算，採本息平均攤還後，每月房貸約33878元，總利息為219萬元，但如果利率上升到1.867%，每月房貸為36301元，總利息成長到306萬元，合計今年以來，每月房貸需多支出2423元，總利息更是增加87萬元。洪安怡指出，攤開歷年利率變化可見，前次進入升息循環已是10年前，從2010年6月起開始，當時兩年連5升，重貼現率從1.25%來到1.875%，共升息2.5碼，但這次光1年內已經升息2碼，調整幅度比前次劇烈，打亂不少人的購屋計劃；洪安怡表示，以現在的情況，買氣雖然不會提升，但都是房市的正常波動，賣方也不用太擔心。
洪安怡強調，正在繳房貸的人來說，雖然負擔增加，但應該都是事前有做好資金規畫，不會有還不出錢的問題；此外，這次升息的影響，主要還是投資人下手的意願降低，對於有自住需求的人來說，由於顧慮到學區、工作等需求，因此會買房的還是大有人在，只要評估好長遠的狀況、槓桿不要開太大，基本沒什麼問題。
洪安怡補充，依聯徵中心資料，自2009年起，全國每季房貸數量約在3、4萬筆之間起伏，但當去年9月，新承做購屋貸款利率來到史上新低的1.346%時，同年第4季的房貸數也來到52532筆，一舉創下歷史新高，顯見央行升降息牽一髮而動全身，而今除了持續猛烈升息外、年底的大選和原本就是房市淡季的農曆春節接踵而來，房市要再現春燕，恐怕只能等到明年春天了。