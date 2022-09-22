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▲圖說: 台灣精準醫療前景可期 再生醫療立法助功(圖／長春藤生物科技提供)
再生醫療立專法帶動幹細胞產業四大突破
再生醫療在台推行近十年，由於沒有足夠的法源依據，讓幹細胞產業大多停滯在實驗性階段，細胞療法目前也僅應用於個人化疾病的小眾治療，大多應用為幹細胞移植及癌症輔助治療、血液和免疫系統疾病、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損等。預計2022年底將公告的再生醫療相關專法，從國家主導推動再生醫療產業發展。
▲圖說:再生醫療立專法是幹細胞療法與臨床接軌的最後一哩路，將對台灣幹細胞產業帶來四點飛躍性突破(圖／長春藤生物科技提供)
再生醫療專法帶動幹細胞產業四大突破：
1. 充沛研發資源：基金、獎勵開發、財稅優惠等制度，帶動醫療產業人才、研發代工(CDMO)、創投資金在幹細胞產業發展的挹注。
2. 深度產學合作：幹細胞臨床研究發展將因國家細胞庫資源產學界整合，而有開創性的發展。
3. 累積臨床應用：提高核發許可證比例，減少開發時間，加快落實至臨床使用。
4. 優化幹細胞保存：為台灣生技醫療注入強而有力的後盾，有利帶動幹細胞下游產業鏈蓬勃發展，完善幹細胞產業。
台大醫院小兒血液腫瘤權威醫師林凱信教授表示，「幹細胞療法是以細胞作為藥物，將健康幹細胞移直接注射進入人體內來修復病變細胞或重建正常細胞和組織。因此期待幹細胞療法突破過往醫療瓶頸，用於治療無法自行修復、僅能仰賴藥物延緩惡化的退化性疾病。
今年衛福部催生的「再生醫療法案」，分別為「再生醫療發展法」、「再生醫療施行管理條例」，以及「再生醫療製劑管理條例」，就是跟進全球腳步，細胞治療朝異體化、自動化、量產化方向發展，所以台灣幹細胞療法指日可待。
助力幹細胞產業發展 共創難解疾病的未來契機長春藤生技扎根於「再生醫學」及「細胞醫學」。擁有幹細胞儲存、免疫細胞療法、製備高濃度自體修護生長因子三大核心技術，也擁有衛福部核准成立的細胞培養中心國家級GTP細胞保存庫。並與臺北醫學大學、花蓮慈濟醫院等，北中南數家醫療院所，合作完成實證醫學研究，期待未來有更多實體癌、血液惡性腫瘤患者受惠。因應日後再生醫療法案上路擴大更多細胞治療的應用即跨足細胞新藥開發，為民眾健康做出更多的貢獻。
．諮詢專家
．台大醫院小兒部權威醫師暨長春藤生物科技研發室主持人林凱信教授/醫師
．學經歷
．台大醫學院 名譽教授
．前台大醫院小兒部 主治醫師/小兒部血液腫瘤科主任
．台灣海洋性貧血協會 榮譽理事長
．曾任財團法人義大醫院 副院長
．曾任中華民國血液及骨髓移植學會 理事長
．台大醫學系畢業
．醫療專長
幹細胞移植、血液腫瘤學、細胞療法、幹細胞儲存、先天性遺傳疾病
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