脖子發黑不是髒！　中醫大呼： 血糖飆高、內臟損壞嚴重恐致昏迷

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲胰島素升高導致皮膚色素沉澱、過度生長，造成局部皮膚粗粗黑黑的，好發於皺摺處，如脖子、腋下、膝蓋及腹股溝
艾莉絲表示，很多長輩有糖尿病卻不忌口，背著家人偷吃糖果、零食、水果、甜飲，血糖飆到400以上是常有的事，雖然使用中藥，降到130 140並不難，但糖尿病患本身因血糖代謝較差，如果不控制飲食，吃糖之後血糖飆升，長期高血糖就如同身體泡在糖水裡，會有很多副作用。
據說黃阿姨的剉冰裡加了紅豆、綠豆、薏仁及黑糖，以為沒有加煉乳跟砂糖欸應該還好，但艾莉絲警告，冰裡面的配料，都用糖水煮過，含糖量偏高，且糖水、糖漿會被身體快速消化吸收，吃下後血糖會飆高，而黑糖只是比較健康的醣類，但一樣會讓血糖飆高。
艾莉絲表示，皮膚病不一定單是皮膚的問題，可能是內臟生病反映在皮膚上，所以中醫師一看就知道。
▲醫師警告，黑糖只是比較健康的醣類，但一樣會讓血糖飆高
以下是糖尿病常見的皮膚問題：1.蜂窩組織炎cellulitis
高血糖時若有傷口，修復能力會變差，並增高罹患蜂窩性組織炎的機率。此外，糖尿病跟高血壓都會造成血管硬化、血循差，感染蜂窩性組織炎機率也會增高。
2.黑色棘皮症acanthosis nigricans
當身體血糖偏高時，讓血糖降低的胰島素也會升高，胰島素濃度過高時皮膚色素沉澱、且過度生長，造成局部皮膚粗粗黑黑的，好發於皺摺處，如脖子、腋下、膝蓋跟腹股溝；且患者的身體可能出現異味，好像洗澡沒洗乾淨一樣
3.脛前色素斑
雙下肢出現色素斑，為外表平整、形狀不規則、邊界清楚的萎縮性紅褐色疹子，因常見於下肢脛骨前方皮膚上，故稱為糖尿病脛前色素斑。血糖過高、微血管受損、輕微碰撞都會導致萎縮疤痕，且糖化血色素因高血糖產生的色素沉澱，通常在糖尿病確診前就出現了，但很多時候會被視為洗澡沒洗乾淨，氣血循環差等原因而被忽視。
▲糖尿病患者的尿液當中因糖分偏高，泌尿道易滋生細菌導致私密處感染
艾莉絲警告，糖尿病高血糖除了會引起昏迷，也會導致以下幾種狀況：1.免疫系統失調：
身體內的血糖偏高會導致T細胞免疫功能降低，使促進免疫細胞活化的細胞激素濃度偏低，白血球的數量少、且吞噬病原體功能差，因此糖尿病患會比一般人容易引起細菌、真菌感染；
2.皮膚搔癢：
高血糖導致血液濃稠度增加，導致血液循環差、皮膚變得乾澀，因而引起皮膚癢，可能出現在全身、或局部搔癢， 尤其是小腿；另外高血糖會導致神經性的病變，倘若身上出現搔抓的傷痕放任不管，可能會導致糖尿病足，最後要截肢處理。艾莉絲提醒，除了控制血糖外，皮膚的保濕也不能少；
3.私密處感染：
糖尿病患者的尿液當中因糖分偏高，泌尿道易滋生細菌導致私密處感染。尤其50歲以上已停經的女性，若血糖控制不佳，容易導致反覆感染。建議控制血糖以改善感染狀況；
4.糖尿病腎病變：
高血糖也會引起高血壓，破壞腎臟血管，增加腎臟過濾時的負荷，導致腎臟病變。當糖尿病患出現小便有泡泡且下肢水腫時，可能是腎功能受損，建議盡早就醫檢查。若腎功能喪失超過90％，則需要洗腎。
最後艾莉絲提醒，體內血糖偏高會讓滲透壓也升高，容易導致昏迷，除了飲食控制外，還可以按壓穴位或針灸，有效調控血糖。按壓以下部位，可以補腎陽與脾陽，並刺激胰島β細胞分泌胰島素，從而降低血糖：
頭部：百會
手部：土水、合谷、曲池
腹部：氣海、關元
腳部：足三里、下三皇
本文經 臉書粉專《皮膚達人 艾莉絲醫師》授權報導
延伸閱讀
幼兒進食噎到怎麽辦？專家教你「4招急救措施」避免釀悲劇
男子運動發現心率過快診斷為「心房顫動」！ 英研究：心房顫動患者數量已經增加72%