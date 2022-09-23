柬埔寨特別法庭終審　赤柬僅存領袖無期徒刑定讞

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這是特別法庭做出的最後一項判決。這座法庭是專門為了審判紅色高棉的高階領袖而於2007年成立，由柬埔寨和國際法官組成，耗資超過3.3億美元，只追究了5人的罪行，其中2人在審判中途就逝世。
首席法官康林（Kong Srim）在長長的判決書中表示：「特別法庭所屬最高法庭認為喬森潘關於屠殺的論點沒有根據，因此予以駁回。」
最高法庭也在「聯合犯罪集團」基礎上，維持2018年對喬森潘多項危害人類罪行所做的判決，包括謀殺、施虐和奴役，即便他並未親自參與所有犯罪。
但最高法庭推翻了數項特定謀殺和迫害控訴的定罪判決。
人稱「老大哥」的赤柬政權領袖波布（Pol Pot）從未受審，他在特別法庭成立之前的1998年就已離世。
大屠殺的有罪判決與迫害越南裔少數族群有關，赤柬政權當時認為這些人是內部的叛國者。
康林說，這些控訴與赤柬血腥統治期間「一些最令人髮指的事件」有關。
虛弱的喬森潘蜷坐在被告席的輪椅上，透過耳機專注聆判。約500人湧進庭內聆聽判決，包括赤柬政權下的倖存者、佛教僧侶、外交人員和政府官員。
67歲的倖存者尤瑟（You Soeun）告訴法新社：「我希望所有受害者都得到公平正義，因為我們深受折磨。波布政權太殘暴了。」
在2018年的同一場審判中，「二哥」努謝（Nuon Chea）因屠殺、逼婚和強暴等罪行而與喬森潘一樣被判處無期徒刑。努謝已於2019年逝世。
2014年，特別法庭在另一起與1975年4月暴力撤離首都金邊民眾有關的案件中，以危害人類的罪名對努謝和喬森潘判處無期徒刑，當時赤柬軍隊強制把金邊居民驅趕到鄉村的勞改營。
除了努謝和喬森潘之外，另外一名活到被特別法庭定罪的是人稱「杜赫同志」（Comrade Duch）的康克由（Kaing Guek Eav），他曾負責惡名昭彰的S-21酷刑審訊中心，約有1萬8000人在那裡喪命。他和努謝一樣，被定罪數年後就逝世。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110922