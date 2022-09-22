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違法整形！移民署破獲南台灣最大外籍醫美密醫

▲ 專案小組查扣針頭、手術刀片等千項證物。（圖/移民署提供）
▲ 專案小組查扣針頭、手術刀片等千項證物。（圖/移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-09-22 19:03:28

近期屢傳新住民從事非法醫美密醫，移民署台中專勤隊16日宣布破獲地下醫美集團，越南籍謝姓主嫌在鋁門窗工廠工作，在毫無任何醫學背景之下，透過網路影片自學整型技術，並從越南買來美容針劑，與4名越南籍同夥在台中東協廣場附近開設美容工作室當起密醫，進行隆乳、豐臀等侵入性醫美行為，視施打部位不同，每次手術收取新台幣數千到數萬元不等的費用。

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移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲情資，高雄市小港區某間由越南新住民經營的美甲美睫店，疑似非法從事整形密醫行為，還利用臉書社群直播醫美手術過程，吸引許多同鄉慕名前往。專案小組查扣針頭、手術刀片等千項證物，還查出其中1名越南籍新住民僅學了1天就上工，全案將依違反《醫師法》等規定移送地檢署偵辦。

專案小組根據事證指出，主嫌為越南籍潘姓女子，在小港區經營美甲美睫店，擁有美甲、美睫及紋繡的專業證書，但約在1年前以臉書粉絲專頁進行醫美手術直播、張貼整形對比照等，招攬同鄉預約醫美服務。

專案小組前往查扣注射針頭、手術刀片、麻醉藥劑、肉毒桿菌素及牙齒美白儀器等計1132件證物。調查更發現，主嫌潘女疑因生意好人手不足，找來同鄉阮姓女子一起從事整形工作，阮女僅學習操作牙齒美白儀器1天即為客人服務。

潘女與阮女都因為不具備醫師資格卻疑似執行醫療行為，遭高雄市專勤隊拘提到案，並將依違反《醫師法》等規定移送地檢署偵辦。

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