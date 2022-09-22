「腸」做篩檢才平安　揪出「潛血」保健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
使用糞便潛血檢驗試劑時，建議先舖上乾淨的塑膠袋或容器後再採集糞便檢體，以免糞便在水中不易採集，或導致錯誤結果。採檢時，以拭子在糞便表面多處輕劃，刮取適量檢體，於採檢後立即將拭子妥善拴緊於採檢管中，避免滲漏。採檢管須保存於陰涼環境中，並於指定時間完成檢測、送回醫療院所，以確保檢體的完整性及檢測的有效性。糞便潛血檢驗試劑依其檢測原理分為「化學法」或「免疫法」兩種。「化學法」是利用血液中的血紅素進行氧化還原反應的檢測，若是糞便中含有紅肉或維他命C等物質，會干擾反應的進行，導致偽陽性或偽陰性結果，故使用前須謹慎遵守產品說明書的飲食注意事項。
「免疫法」是對人類的血液進行專一性辨認，此檢測中受到飲食的影響相對減少，但若是身體容易因酒精或特定藥品（如: 阿斯匹靈）等物質的刺激，導致腸胃道的出血人，在檢測前應先諮詢醫師，評估是否暫停服用該藥品。此外，使用糞便潛血檢驗試劑時，應避免在月經來臨、或已有特定傷口時進行，以免收集到非腸道的血液，導致錯誤的陽性結果。
使用醫療器材 牢記三個步驟
食藥署提醒您，糞便潛血檢驗試劑為醫療器材，廠商製造及輸入前必須領有衛福部核發的醫療器材許可證，使用此類產品時，請牢記醫材安心三步驟：【1】認：認識糞便潛血檢驗試劑是醫療器材。【2】看：使用產品時，應確認產品是否標有衛福部核發的「醫療器材許可證字號」，並刊載完整標示內容，包括產品品名、批號、製造日期、有效期間或保存期限及廠商名稱、地址等資訊。【3】會用：使用前請務必詳閱產品使用說明書及聽從醫事人員指示，了解並遵循正確使用方式及相關限制。
如欲查詢相關醫療器材許可證產品相關資料，可於食藥署網站之醫療器材許可證資料庫系統查詢（食藥署網站首頁https://www.fda.gov.tw >業務專區>醫療器材>資料查詢>西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢）。若發現醫療器材品質不良，請至食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」進行通報 （網址: https://qms.fda.gov.tw/tcbw/index.jsp），有關通報系統中醫療器材之操作諮詢，可撥打02-2396-0100。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55177
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw