失智友善金融規劃　預防失智財務風險

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台灣失智症理事長徐文俊表示，失智者因認知功能障礙，容易遇到財物管理困難及剝削問題。金融機構對於失智症個案財務管理扮演重要角色，強化失智金融友善，將對失智症個案的財物安全有所保障。湯麗玉秘書長也表示，第一線人員的敏感度及訓練非常重要。政府需要透過政策面及執行面共同強化預防保護措施，打造失智金融友善，是國家與社會需共同關注的重要議題。
為落實台灣失智症防治照護政策，提升整體失智友善，需要跨部會共同著力，國健署賈淑麗副署長分享透過公私協力營造失智友善支持性環境，促進多場域人文環境布建，提升整合照護網絡及全體識能。
因應身心障礙需求 提供經濟安全服務
金管會林志吉副局長表示金融機構應依照不同類別身心障礙人士需求，提供適當友善服務。2020起推動信託2.0，並辦理「高齡金融信託專業能力規劃與認證」，促進金融機構工作人員評估及風險管理能力。林副局長表示「失智者經濟安全保障推動計畫」希望透過強化金融措施保障失智者資產安全，避免金融剝削，重點在於推動適合高齡相關金融之商品，增加對高齡者銷售金融產品之管控，督導金融機構依「金融友善服務準則」提供服務並建立友善櫃台人員獎勵機制。
日本京都府立醫科大學成本迅教授提到，由於關注到日本失智高齡的金融問題日益嚴重，因此成立「自主意識決定協助中心」，與許多金融單位一起組成合作網絡，共同討論失智友善可行的措施和支持方式，上述兩本書即是在大家多次討論出來的共識和建議，期待透過金融機關一線人員的協助，給予失智者的經濟安全更多保障。
透過金融友善 減少財物剝奪
台灣失智症理事鄭嘉欣律師指出，金融友善一方面可減少失智者財務剝奪，另方面可以協助仍需要投資理財的失智者能公平享受金融資源。友善金融的措施，應先透過教育訓練，協助金融機構從業人員經由各項徵兆而識別出疑似失智或失智者，至於具體措施。
另一個面向則是依據個人為獨居者、有家屬者或家屬別有所圖者而採取不同措施，協助通知社工師、警政單位、其他中立機關，以尋求多業種的資源協助。考量失智者能承受風險程度之高低，販售適當或經設計之低風險商品。友善失智金融，共同保護失智者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55180
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