2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

永續旅遊／力推綠色遊程遇瓶頸　業者：民眾應要共襄盛舉

▲老牌本土旅行社受訪坦言，其實要做到低碳環保遊程對於業者來說不是難事，有很多永續作為都能從小地方做起，然而消費者是否買單才是重點。（示意圖／NOWnews資料照）
▲老牌本土旅行社受訪坦言，其實要做到低碳環保遊程對於業者來說不是難事，有很多永續作為都能從小地方做起，然而消費者是否買單才是重點。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／專題報導

2022-09-25 15:58:58

疫情持續至今兩年半的時間，觀光產業好不容易等到邊境解封、團體旅遊即將開放，不過消費者的旅遊消費模式也產生改變，隨著全球吹起綠色永續風潮，旅遊業者也要因應國際趨勢設計商品。但老牌本土旅行社受訪坦言，其實要做到低碳環保遊程對於業者來說不是難事，有很多永續作為都能從小地方做起，然而消費者是否買單，才是推行永續綠色遊程遇到的困難。

我是廣告 請繼續往下閱讀
可樂旅遊總經理李季柏接受《NOWnews今日新聞》採訪透露，去推廣這樣的觀念或是旅遊方式，低碳環保、環保旅店、要申請其實並不難，當然業者的成本勢必會提高，但這還是其次，「重點是消費者要買單啊，再綠色都要顧及效費者的感受，業者必須要顧及『通常價值』。」像是飯店一定要提供瓶裝水，甚至要比拚備品的品牌，或是一定要專車接送等等。

李季柏進一步說明，在未來環保的確是一個趨勢，但很多事情要從小地方做起，像是有些旅館不提供一次性備品，關鍵是要改變大眾的想法，「要消費者要願意共襄盛舉，而不是業者一廂情願」，當我們組裝成商品，要被市場檢驗時，考驗的就是消費者的選擇，其實現在綠色旅遊觀念的普遍性還沒有那麼高，「他可能平常願意帶環保餐具、自備購物袋，但是當你出去旅遊的時候是不是還想要那麼做？這其實是兩件事情」。

對旅行社來說，公司行號、學校、機構的團體旅遊客絕對是每年重要的收入來源，「像是國內旅遊不提供紙本，出團資料電子化，其實大部分的單位還是不買單的。」不過，李季柏也不悲觀，畢竟綠色永續並不是去大自然就叫綠色旅遊，而是在整趟行程中，是不是能試圖辦得到環保減碳，在各方各面盡力做到，從小事情開始做起，這些小事情累積多了也是個不錯的貢獻，像是安排在地友善的餐廳，走的是大自然的行程，提供桶裝水讓客人補充而非提供瓶裝水，慢慢從部分的遊程中換掉一些高碳排行程，但目前看來消費者的理解和接受度並沒有那麼強，現在就是需要持續的大力推廣。

▲可樂旅遊總經理李季柏接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，如果以市場面來看，就算從2.5萬放寬至4萬，還遠遠低於市場的需求。（圖／記者黃仁杰攝）
▲李季柏指出，綠色旅遊是是小眾市場，但是他很多元，或許沒辦法像主流一樣發展，但絕對可以永續。（圖／NOWnews資料照）
而在疫情席捲全球的兩年半的時間裡，本土旅遊業者也沒有就此「躺平」，反而藉由更深度、精緻的探索各地，進而發現許多以往被忽略的旅遊遺珠。李季柏舉例，台東縣剛落幕的臺灣國際熱氣球嘉年華，周邊攤位賣的東西重複率不高，地方政府更有保留給本地的攤商，有很多方式，都可以把台灣的各種特色做得很精彩，台灣其實有很多這樣的好的實力，真正的台灣價值，因為疫情開設的很多國內旅種的特別團，包含把員工旅遊從海外轉移到國內，預算比較多，也讓業者發現了很多很多台灣不一樣的東西。

「民間的嗅覺比政府敏銳很多，很多正在蓬勃發展，過去旅行業者其實都著重在世界的各個角落，在疫情下也算是因禍得福，有時間停下來，回過頭來用去經營世界的方法經營台灣，發掘很多不一樣的新鮮體驗，推出了很多系列團，發現了很多台灣很好的景點或是體驗。」李季柏指出，產業很難用一種商品跟所有人對話，所以也試著透過一些不一樣的商品種類來和消費者溝通，也有中小企業願意支持，其實這些東西都是小眾市場，但是他很多元，或許沒辦法像主流一樣發展，但絕對可以永續，擁有對這塊土地的熱情，「我們也向消費者溝通，世界很大，台灣很美！」即使境外旅遊是旅遊業盈利不可或缺的大餅，但日後還是會繼續經營國內，用一些比較小眾的商品，希望可以服務特定的消費者和支持特定的品牌合作，介紹台灣特殊的節慶、特別的旅遊方式。
 

永續發展目標新里程！高雄港務分公司辦減排工作坊課程

提「永續台北」政策　黃珊珊：設置10億元氣候轉型基金

受數位化、永續發展驅動　全球電子紙市場規模年增近50%

智慧花蓮永續發國際論壇推傳產轉型　打造創生協作平台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀