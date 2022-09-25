永續旅遊／力推綠色遊程遇瓶頸　業者：民眾應要共襄盛舉

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李季柏進一步說明，在未來環保的確是一個趨勢，但很多事情要從小地方做起，像是有些旅館不提供一次性備品，關鍵是要改變大眾的想法，「要消費者要願意共襄盛舉，而不是業者一廂情願」，當我們組裝成商品，要被市場檢驗時，考驗的就是消費者的選擇，其實現在綠色旅遊觀念的普遍性還沒有那麼高，「他可能平常願意帶環保餐具、自備購物袋，但是當你出去旅遊的時候是不是還想要那麼做？這其實是兩件事情」。
對旅行社來說，公司行號、學校、機構的團體旅遊客絕對是每年重要的收入來源，「像是國內旅遊不提供紙本，出團資料電子化，其實大部分的單位還是不買單的。」不過，李季柏也不悲觀，畢竟綠色永續並不是去大自然就叫綠色旅遊，而是在整趟行程中，是不是能試圖辦得到環保減碳，在各方各面盡力做到，從小事情開始做起，這些小事情累積多了也是個不錯的貢獻，像是安排在地友善的餐廳，走的是大自然的行程，提供桶裝水讓客人補充而非提供瓶裝水，慢慢從部分的遊程中換掉一些高碳排行程，但目前看來消費者的理解和接受度並沒有那麼強，現在就是需要持續的大力推廣。
而在疫情席捲全球的兩年半的時間裡，本土旅遊業者也沒有就此「躺平」，反而藉由更深度、精緻的探索各地，進而發現許多以往被忽略的旅遊遺珠。李季柏舉例，台東縣剛落幕的臺灣國際熱氣球嘉年華，周邊攤位賣的東西重複率不高，地方政府更有保留給本地的攤商，有很多方式，都可以把台灣的各種特色做得很精彩，台灣其實有很多這樣的好的實力，真正的台灣價值，因為疫情開設的很多國內旅種的特別團，包含把員工旅遊從海外轉移到國內，預算比較多，也讓業者發現了很多很多台灣不一樣的東西。
「民間的嗅覺比政府敏銳很多，很多正在蓬勃發展，過去旅行業者其實都著重在世界的各個角落，在疫情下也算是因禍得福，有時間停下來，回過頭來用去經營世界的方法經營台灣，發掘很多不一樣的新鮮體驗，推出了很多系列團，發現了很多台灣很好的景點或是體驗。」李季柏指出，產業很難用一種商品跟所有人對話，所以也試著透過一些不一樣的商品種類來和消費者溝通，也有中小企業願意支持，其實這些東西都是小眾市場，但是他很多元，或許沒辦法像主流一樣發展，但絕對可以永續，擁有對這塊土地的熱情，「我們也向消費者溝通，世界很大，台灣很美！」即使境外旅遊是旅遊業盈利不可或缺的大餅，但日後還是會繼續經營國內，用一些比較小眾的商品，希望可以服務特定的消費者和支持特定的品牌合作，介紹台灣特殊的節慶、特別的旅遊方式。