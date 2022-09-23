巷仔內／台美利差持續擴大　央行為何還老神在在？

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此外，美國積極升息，預期至年底前還可能再升息5碼，也讓美元獨強，非美貨幣齊倒，亞洲主要貨幣近來也大幅走貶，韓元也貶破1400兌1美元關卡離岸及在岸人民幣也貶破7字頭，新台幣也貶破31.6元，雖然貨幣貶值不利國內物價，因為購買力會下降，但相對來說，貨幣貶值也有緊縮貨幣的效果，加上對出口導向經濟體如台灣、南韓等也有幫助，就如同楊金龍所說美元太強也不可能逆勢操作，況且其他出口競爭國都在貶，新台幣不跟著貶，也不利經濟表現。
當然，美國今年已升息12碼，即3%，台灣只升息2碼，即0.5%，在台美利差持續擴大，尤其美國年底前可能還會再升息5碼，即1.25%，市場也擔心外資恐加速撤出，但為何央行卻不擔心，甚至認為外資賣股匯出資金與台美利差擴大無關，市場則認為央行給的理由有些牽強，尤其外資若持續賣股撤出，台股大跌，股民不滿也不利年底執政策九合一大選，但在美元獨強下，外資撤資也不只在台灣發生。
因此，央行應該也不想顧此失彼，尤其目前國安基金也已進場，美國再升息3碼，台股也未見大幅重挫的情況，加上財經部會也認為台灣基本面仍好，上市櫃營收獲利佳，台股現金殖利率也仍有吸引力，相信央行也是衡量利弊得失，相較之下，利率大幅調升影響更全面，尤其在高房價之下，民眾咬牙買房背負沈重房貸，若連房貸都要背不起，恐怕引發的民怨更大，加上疫情衝擊，企業尤其中小企業影響更大，不少企業還是靠著政府紓困挺過來，若再升息，恐怕有更多企業會受不了，這應該也是央行為何只升息半碼的重要考量。
雖然央行這次仍只升息半碼，但也再調升存款準備率1碼，等於自市場收回游資1200億元，其影響的主要是銀行體系，即鎖住銀行的資金、減少銀行可貸放的資金量，進而會影響銀行的放款意願，也會引導資金不要去做一些不動產投資，亦較不會直接直接影響到銀行的存放款利率，增加貸款戶的還款壓力，緊縮效果也不輸利率調升。
只是，美國聯準會年底可能還有5碼的升息空間，即便央行總裁楊金龍認為若明、後年台灣通膨率下跌幅度大於央行預估，年底前不排除暫停升息的可能，但台灣真的能挺得住台美利差擴大，進而造成資金大舉出走嗎？恐怕央行到年底前要觀察的是不只是明、後年的通膨，還有外資動向進一步造成金融市場的動盪，也如同楊金龍所說，到時才能評估看看是要再同樣緊縮或停頓一下再來看看，確實都有可能，但可確定的是，在年底前貨幣緊縮政策不會轉向。