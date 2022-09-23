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巷仔內／台美利差持續擴大　央行為何還老神在在？

▲在美國再升息3碼之下，台灣央行卻仍只升息半碼及調高存款準備率，市場擔心台美利差持續擴大，恐加速外資撤出，新台幣貶值壓力更加沈重。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲在美國再升息3碼之下，台灣央行卻仍只升息半碼及調高存款準備率，市場擔心台美利差持續擴大，恐加速外資撤出，新台幣貶值壓力更加沈重。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／特稿

2022-09-23 08:30:00

美國聯準會（Fed）再升息3碼，累計今（2022）年已升息12碼，但台灣央行卻仍決定只升息半碼，3次升息2碼，台美利差持續擴大，但央行看起來似乎老神在在，還強調「外資賣股匯出資金與台美利差擴大沒太大關係，甚至無關。」其實，央行升息半碼恐怕也是不得已的選擇，尤其9月出口可能終止連26紅，第3季旺季不旺，加上11月底還九合一大選，若大舉升息，首當其衝的就是房貸戶，在房價已高不可攀，連貸款都這麼沈重，民怨恐不得了，加上外資撤出也非只有台灣，這從非美貨幣齊貶也可看出，也因此，即便有2位理事主張升息1碼，最後央行還是決議升半碼，降低對中小企業及房貸戶的衝擊。

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央行總裁楊金龍表示，台灣通膨問題與美國不同，台灣是供給面推升物價上漲，美國除供給面之外，還有需求面影響，導致供需失衡，也使得通膨居高不下，仍在8%以上，也因此，台灣用利率對付通膨不是最佳選擇，其實那是因為台灣通膨確實沒有美國嚴重，美國在無計可施之下，只能大舉升息先把通膨壓下來再說，而台灣通膨相對較溫和，即便現在民眾感受到萬物齊漲，對央行來說，升息壓力就沒有美國那麼大。

此外，美國積極升息，預期至年底前還可能再升息5碼，也讓美元獨強，非美貨幣齊倒，亞洲主要貨幣近來也大幅走貶，韓元也貶破1400兌1美元關卡離岸及在岸人民幣也貶破7字頭，新台幣也貶破31.6元，雖然貨幣貶值不利國內物價，因為購買力會下降，但相對來說，貨幣貶值也有緊縮貨幣的效果，加上對出口導向經濟體如台灣、南韓等也有幫助，就如同楊金龍所說美元太強也不可能逆勢操作，況且其他出口競爭國都在貶，新台幣不跟著貶，也不利經濟表現。

當然，美國今年已升息12碼，即3%，台灣只升息2碼，即0.5%，在台美利差持續擴大，尤其美國年底前可能還會再升息5碼，即1.25%，市場也擔心外資恐加速撤出，但為何央行卻不擔心，甚至認為外資賣股匯出資金與台美利差擴大無關，市場則認為央行給的理由有些牽強，尤其外資若持續賣股撤出，台股大跌，股民不滿也不利年底執政策九合一大選，但在美元獨強下，外資撤資也不只在台灣發生。

因此，央行應該也不想顧此失彼，尤其目前國安基金也已進場，美國再升息3碼，台股也未見大幅重挫的情況，加上財經部會也認為台灣基本面仍好，上市櫃營收獲利佳，台股現金殖利率也仍有吸引力，相信央行也是衡量利弊得失，相較之下，利率大幅調升影響更全面，尤其在高房價之下，民眾咬牙買房背負沈重房貸，若連房貸都要背不起，恐怕引發的民怨更大，加上疫情衝擊，企業尤其中小企業影響更大，不少企業還是靠著政府紓困挺過來，若再升息，恐怕有更多企業會受不了，這應該也是央行為何只升息半碼的重要考量。

雖然央行這次仍只升息半碼，但也再調升存款準備率1碼，等於自市場收回游資1200億元，其影響的主要是銀行體系，即鎖住銀行的資金、減少銀行可貸放的資金量，進而會影響銀行的放款意願，也會引導資金不要去做一些不動產投資，亦較不會直接直接影響到銀行的存放款利率，增加貸款戶的還款壓力，緊縮效果也不輸利率調升。

只是，美國聯準會年底可能還有5碼的升息空間，即便央行總裁楊金龍認為若明、後年台灣通膨率下跌幅度大於央行預估，年底前不排除暫停升息的可能，但台灣真的能挺得住台美利差擴大，進而造成資金大舉出走嗎？恐怕央行到年底前要觀察的是不只是明、後年的通膨，還有外資動向進一步造成金融市場的動盪，也如同楊金龍所說，到時才能評估看看是要再同樣緊縮或停頓一下再來看看，確實都有可能，但可確定的是，在年底前貨幣緊縮政策不會轉向。

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