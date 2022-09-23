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勞資Q4前景轉樂觀！近半數企業計劃加薪

▲第四季景氣，企業樂觀度開始微幅上升，但上班族仍保守面對，另外合計有49.8%的企業透露，在今年第四季有加薪計畫。（示意圖／NOWnews資料照）
▲第四季景氣，企業樂觀度開始微幅上升，但上班族仍保守面對，另外合計有49.8%的企業透露，在今年第四季有加薪計畫。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-23 08:54:05

十月份就要「邊境解封」，從企業主到上班族，該如何看待未來前景？人力銀行特地進行「虎年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」並於今（23）日公告結果，第四季景氣，企業樂觀度開始微幅上升，但上班族仍保守面對，另外合計有49.8%的企業透露，在今年第四季有加薪計畫。

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本土疫情對台灣經濟的衝擊，是否會延續到年底呢？根據yes123求職網調查發現，與第三季相比，展望第四季景氣，企業樂觀度開始微幅彈升！即使還有50.4%持平看待，樂觀的比例為29.7%，悲觀的佔19.9%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+9.8%，去年同期則為-1.8%，相較上一季「淨樂觀比例」是+8.5%：資方看法「偏正向」，但尚未超過Q2時「+25.3%」的水準。

相形之下，對於Q4景氣，上班族比較保守面對！持平看待的有44.7%，樂觀的佔27%，悲觀看待的有28.3%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」為-1.3%，去年同期則為-19.6%，相較Q3調查為-6.6%：勞方「悲觀度」明顯縮小，不過對比第二季時「+6.3%」的水準，尚未翻轉為樂觀狀態。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，由於接近「歲末人力盤點」時機，11月份將邁入「考績評比季」，勞工們紛紛提高職場危機意識；還有持續遭遇通膨壓力，導致生活開銷增加，吃掉薪水漲幅，所以對於第四季景氣，勞方沒有太樂觀的權利，甚至需要「開源節流」來度過財務吃緊的窘境。
 
對於接下來的薪酬規劃，調查顯示，合計有49.8%的企業透露，在今年第四季有加薪計畫，而且又分成：39.4%計畫「績效加薪」；僅有10.4%計畫「全面加薪」。對於預計加薪的幅度，平均值落在4%。因此Q4預估調薪的比例，還是多於去年同期的43.9%，創下五年以來新高，已經接近2017年50%的水準。

當然除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，此次調查也發現，合計有三成九(39.4%)的企業表示，在第四季「有」員工分紅或發獎金計畫：其中27.3%為「平均金額沒有比去年同期高」；12.1%為「平均金額比去年同期高」。
觀察第四季「分紅或發獎金」比例，也高於去年同期的32.1%，以及前年的37.9%，但仍低於疫情前水準，回顧2019年Q4時為42%。

調查發現，僅有一成六(15.9%)的上班族透露，在今年前三季，公司「有替」自己加薪過，不過比例高於去年同期的11.8%，以及前年的13.7%，但同樣未回到疫情前水準，2019年調查時為17.8%。這也代表還有高達84.1%的勞工，在今年一到九月份「沒有」被加薪；這些人更希望在第四季，平均能被調薪2,932元，這當中有18.1%的人，甚至期盼月薪能加「五千元(含)以上」。若以官方「經常性薪資」44,286元估算，月收入大約需要再增加6.6%，勞方才會感到滿意。(2,932除以44,286，約等於0.066)

楊宗斌預估，若年底前本土疫情「利空出盡」，使資方業績回溫，對調薪、分紅獎金的意願，自然跟著增加；只是雖然恢復到損益兩平狀況，或者仍保持獲利，不用採取無薪假或大量解僱手段，但保留帳上現金或盈餘的方向是確定的，未雨綢繆才能應付「年關」之前的突發狀況。

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