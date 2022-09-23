胰臟癌確診多晚期　難開刀、易復發卻並非無藥可醫

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為何胰臟癌如此棘手？姜乃榕醫師提到，因為胰臟隱身在腸胃道之後，位處腹腔深處，有時候腹部超音波也比較難深入檢查，會有許多盲點，必須要以電腦斷層掃描或磁振造影才能清楚評估。早期症狀如腹脹、胃口變差及腰痠也容易被忽略，通常病患要等到不舒服的情形較明顯時，如肚子痛、腰痛或黃疸等症狀出現時才會就醫。因此確診時約有七成以上的病患是不適合手術的晚期患者。
胰臟長期慢性發炎是危機 有家族史者應注意
胰臟癌好發於60歲以上，發生原因尚不明確，姜乃榕醫師說明，只要胰臟長期處於慢性發炎狀態者都要注意，如三高或嗜酒者容易有慢性胰臟炎，另外抽菸也是危險因子之一，而過胖者容易讓胰臟負擔過重，也需注意。但也有部分患者為遺傳基因突變因素，這種病人通常發生確診年紀會比較年輕
姜醫師特別提醒，如果突然確診糖尿病，但卻沒有一些危險因子，也要注意罹患胰臟癌的可能性，因為腫瘤可能影響胰島素分泌；或是向來血糖控制穩定的糖尿病患，若突然變瘦或血糖控制變差，也需要注意。
不能開刀接受化療 復發後二線藥物接續治療
如果癌細胞有遠端轉移或侵犯到血管，基本上都沒辦法以外科手術清除乾淨，姜乃榕醫師坦言，若不能開刀治療，可以用化療方式進行全身性治療。近年治療藥物發展有蠻多的進展，包括化學治療及標靶治療，大幅改善了治療困境。最早只有一種第一線化學藥物有健保給付，近年來有多種一線藥物組合及二線藥物納入健保給付，讓病患有更多的治療選擇。姜乃榕醫師分享，第一線化療藥物合併使用相較於單個藥物可減少三至四成的死亡率，平均存活約9到11個月，加上接續的二線藥物治療，可使整體存活時間延長到一年以上。
肝轉移晚期患者化療後開刀 醫籲積極配合醫師治療求生機
面對化學治療，民眾容易因副作用而卻步，姜乃榕醫師也提到，事實上每個人體質不同，對藥物的反應也不同，必須用藥後才能知道副作用，即使有拉肚子、噁心、嘔吐、血球下降等不良反應，都可以經由其他輔助藥物幫忙緩解副作用。
雖然晚期胰臟癌不能開刀會抹殺許多患者的鬥志，但姜乃榕醫師分享，期別並不是那麼重要，應該先與醫師做充分溝通後，勇敢接受全身性化療或加上其他輔助性治療。她分享曾經遇過一位癌細胞已經轉移到肝臟的患者，雖然一開始無法接受手術，但經過多種化療藥物合併使用一年半後肝腫瘤幾乎消失，順利接受手術切除原發胰臟腫瘤，即使是所謂的末期也都還是有機會。鼓勵病友多一點勇氣，配合醫師治療，現在作戰武器比以前多，就算治療到後期體力下降，也可視情況減少藥物劑量與頻率，讓藥物效果與腫瘤生長速度達到平衡（進展緩慢或停滯），並非要追求治癒，而是與疾病和平共存，達到有意義及有生活品質地延長生命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54976
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