影／10月13日邊境鬆綁 蘇貞昌曝「脫口罩」大解封時間
立法院新會期今（23）日開議，行政院長蘇貞昌將進行施政報告及總質詢，不過國民黨團昨表示要強力杯葛，引發論戰。對此，蘇貞昌今抵立院時受訪表示，立法院空轉不是國人期待，「沒有讓我上台，怎麼知道我會怎麼表示」；至於邊境鬆綁可望在10月13日開放，蘇說，第一階段開放後，會再觀察一星期，若無重大變化，經過兩星期預告，會同步解封讓國人全部恢復正常生活，開放國境。
蘇貞昌今日率領行政部會首長到立法院進行施政報告並備詢。會前他接受媒體聯訪，被問到國民黨團要杯葛他上台報告時表示，既然來了就尊重立法院，但立法院空轉不是國人期待，「沒有讓我上台，怎麼知道我會怎麼表示」。
至於國人關注下個月全面開放邊境、口罩是否解封一事。蘇貞昌說，感謝國人同胞團結合作，以及第一線醫護人員與防疫人員2年多來辛辛苦苦，終於走到疫情結束前的最後一哩路，雖然看國外有疫情再起，但國內都在穩定控制，同時在預測範圍內，已經宣布第一階段開放。
蘇貞昌也強調，第一階段開放後觀察1星期，如果沒有重大變化，會經過2星期預告，解封讓國人全部恢復正常生活，開放國境，但國際疫情還在變化，希望大家還是最好防疫規範。