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急性肺栓塞！新一代超音波震碎血栓導管治療救孕婦

急性肺栓塞！新一代超音波震碎血栓導管治療救孕婦
急性肺栓塞！新一代超音波震碎血栓導管治療救孕婦

健康醫療網

2022-09-23 10:31:00

一名30歲的孕婦在懷孕第五個月時，突然覺得胸痛且呼吸困難，急診就醫發現血壓血氧偏低, 電腦斷層檢查後診斷是死亡率高的雙側大範圍肺動脈栓塞。在經過新一代超音波震碎血栓導管治療後，終於度過危機，加上定期追蹤、每天施打抗凝血劑，順利產下寶寶，母子均安。她回憶當時的歷程直說：「真的很驚險!幸好有即時就醫。」

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中國醫藥大學附設醫院心臟血管科主任徐中和醫師說明，經檢查後發現患者凝血蛋白異常，腳部深層靜脈血栓跑到肺部造成急性肺動脈栓塞。因考量是孕婦身分，若採用開刀或其他傳統的治療方式可能會造成腦出血甚至是流產的風險，經醫療團隊和家屬溝通後決定採用新一代超音波震碎血栓導管治療。

徐中和醫師表示，新一代超音波震碎血栓導管治療屬於微創手術，從病人鼠蹊部置入，將導管直接由下肢靜脈延伸置放於肺動脈，再以超音波的能量配合溶栓藥物來震碎血栓。徐中和醫師補充，新一代超音波震碎血栓導管治療的溶栓率高達9成以上，不僅血栓清除率高，施打的藥物劑量也能減少，出血風險約傳統導管溶栓治療的5分之1，且病人可以在非全麻的情況下進行，大幅降低出血風險，是相對安全又有效的治療選擇。

依據世界衛生組織統計，全球每16秒有1人罹患血栓疾病、每37秒有1人因血栓死亡。血栓可能發生於靜脈或動脈，都要在短時間內快速處理，難以輕忽，否則可能日後易會有中風、心肌梗塞，甚至會有生命危險。

血栓的發生與血液濃稠程度、血流速度和血管壁是否受傷有關，任何年齡的人都可能發生血栓。徐中和醫師指出，當長時間久坐、下肢一直保持不動時，血流往往下得去卻上不來，若在下肢局部塞住，可能會讓下肢腫脹、疼痛。一旦下肢靜脈血栓剝落，剝落的血栓隨著血流進入肺動脈就可能會造成肺栓塞，讓患者發生呼吸窘迫，如同被掐住脖子般無法呼吸而死亡。

在疾病預防方面，徐中和醫師指出，預防血栓最好的方法就是從改變日常的生活習慣開始。例如：降低久坐及臥床不動的時間、規律的有氧運動或是在可行範圍內嘗試走路或騎單車上班等。血管阻塞雖然不易察覺，但可以提早預防，民眾應時常檢視自身狀況，若有相關症狀應就醫進行檢查，才能及早發現及治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55195

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