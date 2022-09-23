急性肺栓塞！新一代超音波震碎血栓導管治療救孕婦

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徐中和醫師表示，新一代超音波震碎血栓導管治療屬於微創手術，從病人鼠蹊部置入，將導管直接由下肢靜脈延伸置放於肺動脈，再以超音波的能量配合溶栓藥物來震碎血栓。徐中和醫師補充，新一代超音波震碎血栓導管治療的溶栓率高達9成以上，不僅血栓清除率高，施打的藥物劑量也能減少，出血風險約傳統導管溶栓治療的5分之1，且病人可以在非全麻的情況下進行，大幅降低出血風險，是相對安全又有效的治療選擇。
依據世界衛生組織統計，全球每16秒有1人罹患血栓疾病、每37秒有1人因血栓死亡。血栓可能發生於靜脈或動脈，都要在短時間內快速處理，難以輕忽，否則可能日後易會有中風、心肌梗塞，甚至會有生命危險。
血栓的發生與血液濃稠程度、血流速度和血管壁是否受傷有關，任何年齡的人都可能發生血栓。徐中和醫師指出，當長時間久坐、下肢一直保持不動時，血流往往下得去卻上不來，若在下肢局部塞住，可能會讓下肢腫脹、疼痛。一旦下肢靜脈血栓剝落，剝落的血栓隨著血流進入肺動脈就可能會造成肺栓塞，讓患者發生呼吸窘迫，如同被掐住脖子般無法呼吸而死亡。
在疾病預防方面，徐中和醫師指出，預防血栓最好的方法就是從改變日常的生活習慣開始。例如：降低久坐及臥床不動的時間、規律的有氧運動或是在可行範圍內嘗試走路或騎單車上班等。血管阻塞雖然不易察覺，但可以提早預防，民眾應時常檢視自身狀況，若有相關症狀應就醫進行檢查，才能及早發現及治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55195
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