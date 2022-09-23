接銀行公會理事長　合庫金董座雷仲達提7大業務發展方向

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新任理事長雷仲達也發表感言，除表示非常榮幸獲得金融同業的推舉及各會員代表的支持，獲得此一為金融產業貢獻一份心力的機會，他未來也將竭盡所能積極發揮銀行公會之功能，協助政府推行各項金融政策、促進經濟發展，保障會員銀行最大的共同利益，並戮力發展金融業務，為國人提供有效率且優質的金融服務，贏得國人的肯定與認同。
此外，雷仲達也針對銀行公會業務推動提出7大方向，包括協助推動國家重點產業發展、引導授信企業進行低碳永續轉型、推動理財產業升級、持續提升金融友善服務環境、強化防範詐騙措施守護民眾財產安全、健全公司治理法制規範及強化資安風險防禦能力。其中銀行公會配合金管會政策，協助會員機構辦理資訊數位、資安卓越、台灣精準健康、國防戰略、綠電再生能源、民生戰備等六大核心戰略產業融資事宜，以利推動國家重點產業發展。
銀行公會也已將赤道原則4.0指引重要內容納入會員授信準則，並研擬融資面議合相關統計及揭露的作業方式函報金管會，未來將持續配合金管會政策，研議將綠色金融及企業永續發展重要原則納入授信自律規範，協助引導授信企業朝向低碳永續進行轉型。
為推動我國理財產業升級，並就銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務為審慎監理，金管會頒定「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，銀行公會配合完成實務參考文件第一階段內容及人才培訓計畫，後續將完成實務參考文件第二階段內容及辦理產業論壇，期能針對海外華人與國際投資者提供多樣化金融理財服務，滿足高資產客戶理財需求。
不僅如此，為協助金管會推動金融友善服務，也將持續邀集身心障礙團體及金融機構召開溝通會議，研擬金融機構無障礙ATM設置期程並研修金融友善服務準則；另蒐集國外友善服務案例作法，邀集專家建立友善服務教育訓練課程，持續研議提供身心障礙者妥適金融服務，以落實身心障礙者權益保障。
同時，銀行公會也會配合行政院「新世代打擊詐欺行動綱領」重要政策，協助金融機構透過臨櫃關懷從金流面攔阻詐騙案件發生，並持續就警示帳戶、聯防機制作業等防範詐騙措施研議精進，以共同守護民眾財產安全；另因應警政署及法務部規劃建置的「金融資料調閱暨聯防通報電子化平臺」，召開說明會及彙整各銀行意見，優化電子化平臺功能，加速檢警調偵辦案件之時效。
另外，為謀求國內金融機構公司治理制度長遠發展，也會持續修訂公司治理實務守則，委外研究建置國內金融機構公司治理法制規範之可行作法，蒐集國內外金融機構公司治理疑義案例與態樣，就法制面提出修法建議，提供主管機關就相關金融法制進行檢討與修法參考。同時，增進安控基準的易讀性及因應技術發展彈性，成立「安控基準改版小組」研議「安控基準」整體架構調整事宜。
另依據金管會「金融資安行動方案」相關要求及參酌行政院國家資通安全會報技術服務中心相關規定及英國發布「建構英國金融業之作業風險抵禦能力」，研議訂定「金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範」及「金融機構資訊作業韌性規範」，以強化金融機構資訊與供應鏈體系之風險防禦能力。隨著疫情緩解，國內經濟將回復正軌，雷仲達也期許未來銀行公會持續扮演政府、銀行與社會大眾間之溝通橋樑，鼓勵銀行持續提供優質的金融服務，以共創政府、銀行及消費者多贏局面。