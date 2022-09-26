麥當勞出書？《那些滋味教我的事》大咖作者曝光！

美食除了撫慰五臟廟，也能吃出一番人生哲學？台灣餐飲龍頭麥當勞來台近40年，承包了許多人的三餐、下午茶及宵夜，更擁有大批忠實鐵粉，對麥當勞每個經典產品的滋味都暸若指掌！今年台灣麥當勞因應教師節，首度跨界文壇、斜槓當起作家，以「在麥當勞的美好滋味中看見人生真理」為題，募集網友真實故事加以改編，與廣大鐵粉共譜出堪稱「大人系繪本」的電子書《OH~麥！那些滋味教我的事》，描述從麥當勞經典餐點體悟出的人生哲學。
台灣麥當勞首本電子書《OH~麥！那些滋味教我的事》與長期支持品牌的粉絲們共同創作，率先在社群平台中募集粉絲與麥當勞的真實故事並進行改編，結果令人驚訝地發現——原來每一次吃麥當勞都是一個人生哲學。如書中描述「蘋果派老師教會我—好看的外在雖然養眼，充實內在才是真的美」、「大麥克老師教會我—凡事多試幾次，才能轉角，遇到愛」、「麥香魚老師教會我—有魅力的，不用當主角也不會被忘掉」等，讓陪伴許多人成長的經典美味，搖身一變，化作你我的人生導師。
《OH~麥！那些滋味教我的事》不僅在創作過程中即迎來大批鐵粉共襄盛舉，更獲得世界球后 戴資穎、社會學家兼作家李明璁、社群名人關韶文與雞來速的大力推薦，其中戴資穎更與讀者們分享：「對我來說，一直不斷不斷的努力，就像大麥克一層一層的堆疊。謝謝大麥克老師，教會我，成就和美味是需要不斷努力累積的！」鼓勵讀者共同感受經典滋味中潛藏的人生百態。
台灣麥當勞第一本電子書《OH~麥！那些滋味教我的事》即日起於台灣最大繁體中文電子書平台「Readmoo讀墨」上架，且全面開放免費下載。