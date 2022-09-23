癌症醫療全新篇章！北醫質子中心啟用 精準治療守護病人
臺北醫學大學醫療體系今（23）日舉行蔡萬才癌症大樓冠名揭牌儀式，並宣布北醫質子中心啟用，質子治療能進行的適應症很多，主要以肝癌、頭頸癌與攝護腺癌為常用癌別，其他包含肺癌、食道癌、乳癌、胰臟癌、婦科癌症也都能進行治療，而蔡萬才癌症大樓除了匯聚北醫體系癌症醫療外，也結合全台首座超導型質子機，達到精準治療的目標，並針對「兒童癌症治療」設立專用門診。富邦金控董事長蔡明興強調，癌症醫療環境需企業與各界投注更多能量，希望以自己父親命名的癌症大樓，能扮演癌症醫療與研究的重要據點。
臺北醫學大學歷經3年的籌備和5年的施工，今年7月「台北癌症中心」正式對外試營運，並在今日冠名為「蔡萬才癌症大樓」，質子治療中心也同步在今日正式啟用，蔡萬才癌症大樓為地上7層、地下4層的綠建築，大樓以病人需求為優先考量，由內而外的「一站式服務」包含癌症治療、癌症心理諮商、靈性關懷等，甚至提供化療病人租借假髮的服務；此外，結束看診後的藥物與遺傳諮詢、門診化療、細胞治療也都能在同棟大樓完成，增加就醫便利性。
除了基本的醫療需求外，蔡萬才癌症大樓最具特色的，是針對「兒童」的癌症治療，包含硬體上有兒癌專用門診、門診化療間、親子候診區，室內童趣活潑的設計也能減緩兒癌病人的焦慮與不適應，軟體方面也特設由兒童腫瘤專科醫師、心理師、復健師和個案管理師組成的醫療團隊。院長邱仲峯指出，台灣每年新增700多位0~19歲的兒童或青少年罹癌，臨床數據顯現，兒癌病人的治癒機率接近一半，兩年存活率高達8成，兩者均高於成人，值得投入更多資源救治。
蔡萬才癌症大樓內部打破醫院常見的方正格局，採蜿蜒活潑的微笑曲線環繞，邱仲峯表示，除了臨床服務外，大樓也肩負臨床試驗、癌症轉譯研究和精準醫學的角色；同時北醫質子中心也正式投入臨床服務，搭載世界最先進超導型加速器，以及各式尖端軟硬體，是大台北地區第一部，也是世界少有的地下化質子治療中心，希望將治療提升到更高的境界。
「蔡萬才癌症大樓冠名揭牌暨北醫質子中心」以鑽石生技創立股東，富邦金控董事長蔡明興與富邦集團董事長蔡明忠父親的名諱命名。蔡明興今日也出席表示，癌症一直是台灣10大死因之首，因此醫療環境需要各界挹注資源，富邦集團將繼續善盡企業責任，力挺台灣醫療，希望以自己父親命名的「蔡萬才癌症大樓」，能扮演癌症醫療與研究的重要據點。