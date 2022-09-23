皮膚鬆弛骨頭跟著鬆？ 骨鬆恐讓骨骼「一斷再斷」？ 醫曝「2治療」降低骨折風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
若發現臉上「皺紋變多」，甚至出現駝背、下背疼痛等徵兆，要注意可能為「骨質疏鬆症」的發生前兆！新光吳火獅紀念醫院骨科主任釋高上醫師表示，骨質疏鬆症常被稱做「隱形殺手」，初期並無明顯症狀。若民眾出現「駝背」、「比原先身高矮4公分以上」，以及「經常下背疼痛」3大徵兆，需提高警覺並就醫治療。
骨質疏鬆有哪些症狀？ 「皮膚鬆弛」是骨鬆警訊？
造成骨鬆的成因為何？釋高上醫師解釋，人體中的骨骼細胞分為「造骨細胞」與「破骨細胞」，分別主導骨質的增加與吸收，使體內的骨密度達成「動態平衡」。人體中的骨質約於30歲時到達高峰，此後就會逐漸流失；且停經後婦女無荷爾蒙保護，骨質流失速度較常人更快、髖部骨折風險也更高。
除「駝矮痛」3症狀，臉上「皺紋變多」也可能是骨鬆的警訊？釋高上醫師解釋，耶魯大學曾針對停經後婦女進行研究，發現皺紋較多的女性受試者，確實與罹患骨鬆有所關聯。所以近期自覺面部細紋增加，可多加留意骨鬆相關風險。
釋高上醫師說明，除了停經後婦女外，以下10大族群更可能面臨骨密度流失的風險，因此應及早檢查骨密度，並採取為期2年一次的追蹤檢查：
65歲以上長者要留意！ 「10族群」恐面臨骨密度流失風險
．65歲以上的婦女或70歲以上的男性。
．65歲以下且具有骨折危險因子的停經婦女。
．即將停經並具有臨床骨折高風險因子的婦女，如體重過輕、先前曾經骨折、服用高骨折風險藥物。
．50-70歲並具有骨折高風險因子的男性。
．50歲以上在低衝擊力下就發生骨折者。
．罹患可能導致低骨折量或骨量流失之相關疾病者，如長期服用類固醇。
．所服用藥物和低骨量或骨量流失有相關者。
．任何被認為需要用藥物治療骨質疏鬆症者。
．接受骨鬆治療中，以追蹤治療效果者。
．有骨密度流失證據而可能接受治療者。
另外，目前網路上也有提供骨折風險評估工具「FRAX」，輸入個人資料後，發現自己十年內的骨折風險大於20%，或髖部骨折風險大於3%，此時應積極投入骨鬆治療。
骨折沒治好骨頭恐「一斷再斷」！ 7類人治療骨鬆需「開源節流」若此前罹患骨折且未經妥善治療，骨骼可能面臨「一斷再斷」的風險？釋高上醫師表示，過往研究發現，若發生第一次骨折後未完整治療，一年內發生二次骨折的機率達20%；發生脊椎壓迫性骨折者，即便使用骨水泥灌注治療，第一年上下節骨折再發率仍高達23%。另外，臨床上也發現，肱骨、橈骨、脊椎與髖部骨折，是罹患骨鬆後最容易造成骨鬆骨折的部位。
釋高上醫師指出，亞洲婦女在停經後，有近50%人口會有骨折問題。若經骨密度檢查後確診為骨質疏鬆症，則應積極修復並強化骨質，避免再次承受骨折的風險。以目前骨鬆藥物來看，分為「減少骨質流失」以及「促進骨質生成」2種藥物，健保有給付者大多為減少骨質流失藥物。
不過，若屬「極高骨折風險」的族群，如骨密度T值小於-3、接受骨鬆藥物治療後仍骨折、多處骨折、最近12個月內發生骨鬆骨折、服用傷害骨骼藥物發生骨折(如類固醇)、跌倒風險高或有傷害性跌倒病史，和FRAX骨折風險極高患者等「７大極高風險群」，即使積極就醫，僅靠減少骨質流失藥物治療，仍可能持續發生骨折，效果有限。
因此，釋高上醫師強調，上述的骨鬆高風險族群需透過「開源」（增加骨密度）與「節流」（減少骨質流失）2藥物雙管齊下，才能顯著降低骨折風險。建議65歲以上者者需特別留意骨鬆問題，除了及早就醫投入治療，平時飲食均衡、多攝取富含鈣質的食物，以及積極戒菸戒酒、適度日曬獲取維生素D等良好作息，和運動加入適度的阻力訓練或負重，亦有助於改善骨質、提升骨密度。
本衛教訊息由台灣安進協助提供
TW-03495-EVE-2022-Sep
延伸閱讀： 每7人就有1人「骨質疏鬆」！ 國健署曝：「這類人」骨折風險增2倍
長者「骨密度」易不足 專家籲及早採取「5大措施」 維持骨骼健康
原文出處：
延伸閱讀
腦霧久咳長新冠後遺症變化多 專家提「遠距長新冠對策」建議
幼兒進食噎到怎麽辦？專家教你「4招急救措施」避免釀悲劇