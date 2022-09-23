泱泱「中秋節狂吃40個月餅」！辣曬超逆天曲線 秘訣曝光
「木曜女神」泱泱（吳泱潾）加入《木曜4超玩》打開知名度，甜美臉蛋加上親民作風，深受觀眾喜愛，IG更坐擁91萬粉絲追蹤。而她先前透露自己中秋節吃了40個月餅，有著如此驚人的食量，卻能一直維持纖細身材，其實都是因為有「積極運動」。
泱泱在IG透露自己中秋節吃了40個月餅以後，被媽媽勒令「禁吃」，她也提醒「雖然真的很好吃但還是要衡量身體狀況酌量吃喲，中秋節後我進入加強運動模式」，不過許多網友也認為泱泱一定是本身就不胖，不然怎能維持纖細苗條身材，對此，泱泱也回應「運動還有，運動」。
泱泱表示，雖然她很愛吃，但是是有在飲食管理和好好運動的，若知道最近會放縱一點，就像中秋節那樣，那她便會在前後做飲食管理，「吃健康餐、想吃零食改以無糖優格加水果和燕麥來替代，加強核心和瑜珈來加強訓練腹部線條，別忘了要多喝水，要維持真的沒有其他捷徑，就是要努力動」。
泱泱也PO出多張運動照，只見她露出螞蟻腰，大秀S曲線，甚至還能隱約看見腹肌線條，更透露前幾天巧遇好久不見的工作夥伴，第一句話就被問「怎麼瘦這麼多」，可見她真的在維持身材上下了不少功夫，網友也紛紛留言大讚「泱泱真的好有毅力，任何保養真的都要持續努力」、「重點就是要動起來，多喝水」、「好讚的泱」。（編輯：郭佩蓉）