看防疫險對產險業衝擊　富邦金蔡明興：一次性影響非長期

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不僅如此，富邦集團也一直力挺台灣醫療，除了關注癌症醫療，近年來新冠肺炎疫情長期的衝擊民眾健康與社會經濟，不僅積極開創相應的產品與服務，更協助台灣地方政府及醫療院所抗疫，並人道救助海外國家，實踐正向關懷。截至目前，富邦金控及子公司（含基金會）已捐款逾3億元、富邦集團共計捐助抗疫基金及物資逾4.7億元。
富邦金也長期關注生技醫療，於生醫產業進行策略性投資，以支持生技產業的育成與培植，近20年來，富邦金旗下包含富邦人壽、富邦產險及富邦金控創投等子公司於生醫產業的投資金額約156億，為台灣生技醫療產業貢獻力量，蔡明興也期待生技醫療可以成為台灣另一個護國神山產業。
不過，談到防疫保單理賠對產險業的衝擊，政府該如何協助產險業度過難關？蔡明興會後受訪時說，產險公會已向主管機關提出建議，他與產險公會想法一致，面對雙疫雙險龐大理賠金額，產險業財務壓力沈重，他則表示，防疫保單到明年5月左右都會陸續到期，這屬一次性影響、並非長期的。
面對國內本土疫情似乎又有升高趨勢，每日確診人數再突破4萬人，蔡明興認為，疫情慢慢會逐漸變自然免疫，像他所有朋友幾乎都得過，相信會慢慢安定下來，恢復正常生活，在高度感染之下，情就會慢慢結束，每個國家都避免不了。
至於怎麼看央行再升息半碼？蔡明興說，美國升息3碼，台灣升息半碼算是相當溫和，升息是可抑制通膨的措施，對金控業有利有弊，利息收入會因此增加，相對投資部位評價會滑落，但這是因台灣尚未接軌IFRS 17，在資產負債表達上並不是很公允，資產面已反映評價影響、負債面尚未反映，待以後接軌IFRS 17，當然就不會有這個問題。
另外，金管會已同意富邦金併購日盛金，也是國內首宗金金併，蔡明興強調，日盛已成立60年，在財富管理及中小企業這方面有很多客戶，金控合併可望發揮綜效。也因為日盛證券為歷史悠久券商，客戶基礎穩固，富邦及日盛整併後將可提升各項業務市場地位，經紀、融資及複委託業務可望穩居市場前3大，尤其民眾比較期待的應該是新產品，例如理財類商品等，會設計一些符合社會需要的產品。