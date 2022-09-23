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看防疫險對產險業衝擊　富邦金蔡明興：一次性影響非長期

▲富邦金控董事長蔡明興今（23）日受訪時談到，防疫保單對產險業的影響是一次性，非長期的。（圖／資料照，富邦金提供）
▲富邦金控董事長蔡明興今（23）日受訪時談到，防疫保單對產險業的影響是一次性，非長期的。（圖／資料照，富邦金提供）

記者顏真真／台北報導

2022-09-23 12:21:39

國內防疫險加上疫苗險理賠快破千億元，也讓國內產險業財務壓力沈重，富邦金控董事長蔡明興今（23）日表示，保單在明年5月就會陸續到期，這屬於一次性影響，並非長期的，加上疫情也會慢慢形成自然免疫，像他所有朋友幾乎都得過了。至於台灣再升息半碼算是相當溫和，升息可抑制通膨的措施，對金控業有利有弊，利息收入會因此增加，只是相對投資部位評價會滑落，對淨值造成壓力，但待以後接軌IFRS 17，就不會有這個問題。

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蔡明興今日出席台北醫學大學舉辦的「蔡萬才癌症大樓」冠名揭牌暨北醫質子中心啟用儀式。蔡明興在會中提到，癌症一直是台灣十大死因之首，每年因癌症喪失寶貴生命的人不在少數。台灣的癌症醫療環境與資源需要企業與各界投注更多能量，期盼癌症大樓能扮演癌症醫療與研究的重要據點，成為病友生命中的一盞明燈。也非常感謝北醫以父親之名，命名「蔡萬才癌症大樓」，父親畢生堅持「取之於社會，用之於社會」的信念，富邦亦持續發揚他的精神，積極回饋社會。

不僅如此，富邦集團也一直力挺台灣醫療，除了關注癌症醫療，近年來新冠肺炎疫情長期的衝擊民眾健康與社會經濟，不僅積極開創相應的產品與服務，更協助台灣地方政府及醫療院所抗疫，並人道救助海外國家，實踐正向關懷。截至目前，富邦金控及子公司（含基金會）已捐款逾3億元、富邦集團共計捐助抗疫基金及物資逾4.7億元。

富邦金也長期關注生技醫療，於生醫產業進行策略性投資，以支持生技產業的育成與培植，近20年來，富邦金旗下包含富邦人壽、富邦產險及富邦金控創投等子公司於生醫產業的投資金額約156億，為台灣生技醫療產業貢獻力量，蔡明興也期待生技醫療可以成為台灣另一個護國神山產業。

不過，談到防疫保單理賠對產險業的衝擊，政府該如何協助產險業度過難關？蔡明興會後受訪時說，產險公會已向主管機關提出建議，他與產險公會想法一致，面對雙疫雙險龐大理賠金額，產險業財務壓力沈重，他則表示，防疫保單到明年5月左右都會陸續到期，這屬一次性影響、並非長期的。

面對國內本土疫情似乎又有升高趨勢，每日確診人數再突破4萬人，蔡明興認為，疫情慢慢會逐漸變自然免疫，像他所有朋友幾乎都得過，相信會慢慢安定下來，恢復正常生活，在高度感染之下，情就會慢慢結束，每個國家都避免不了。

至於怎麼看央行再升息半碼？蔡明興說，美國升息3碼，台灣升息半碼算是相當溫和，升息是可抑制通膨的措施，對金控業有利有弊，利息收入會因此增加，相對投資部位評價會滑落，但這是因台灣尚未接軌IFRS 17，在資產負債表達上並不是很公允，資產面已反映評價影響、負債面尚未反映，待以後接軌IFRS 17，當然就不會有這個問題。

另外，金管會已同意富邦金併購日盛金，也是國內首宗金金併，蔡明興強調，日盛已成立60年，在財富管理及中小企業這方面有很多客戶，金控合併可望發揮綜效。也因為日盛證券為歷史悠久券商，客戶基礎穩固，富邦及日盛整併後將可提升各項業務市場地位，經紀、融資及複委託業務可望穩居市場前3大，尤其民眾比較期待的應該是新產品，例如理財類商品等，會設計一些符合社會需要的產品。

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