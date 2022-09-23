7-11小白單別亂丟！「這天起」領包裹能賺錢：每張換7元
領包裹有錢拿的機會來了！已有一段時間沒發動包裹取件優惠的7-11，連99購物節是取貨大宗都無消無息，不過近日官網公布「包裹安心取」活動即將回歸，後（25）日起至9月30日限時6天，只要到店取貨就送購物金7元，共限量100萬組。
一般民眾到超商領包裹，為了省麻煩，通常不等店員印出取件明細就轉身離去，或是揉一揉便順手丟進超商垃圾桶。不過從後天開始，每張取件小白單都能換錢，如果店員照SOP習慣性發問：「收據需要嗎？」後（25）日起至9月30日連續六天裡，記得都要索取明細收好，在10月10日前用OPENPOINT APP掃小白單上的QR碼就可賺7元購物金，這次僅限買家取件，限量100萬份。
全家近來瞄準宅配市場，首創「宅家取」服務，以全台4千家門市、店到店物流為利基點，和foodpanda旗下快商務服務pandago合推全新的宅配模式，消費者到全家FamiPort選用「宅家取」服務並輸入收件地址，待包裹送達鄰近店舖後，收件者會收到簡訊通知後，可在24小時內隨時透過簡訊連結啟動pandago配送，最快30分就可在家收到包裹，不必外出到店取貨，也不怕宅配送來人卻不在家，10月31日前首波運費優惠價109元（原價145元）。