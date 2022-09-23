快訊／本土確診+39769！死亡個案增41人　境外移入256例

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指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至9月19日，死亡日期介於7月27日至9月20日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增256例境外移入個案中，為134例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(18例)，泰國(9例)，美國(7例)，菲律賓(4例)，日本(3例)，印尼、馬來西亞、英國、緬甸及法國(各2例)，柬埔寨、土耳其、香港、韓國、阿拉伯聯合大公國及中國(各1例)。另199例感染國家調查中。入境日期介於今年8月23日至9月22日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,458,358例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,278,230例排除)，其中6,172,769例確診，分別為33,361例境外移入、6,139,354例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,743例COVID-19死亡病例，其中10,727例本土，個案居住縣市分布為新北市2,251例、臺北市1,203例、臺中市1,084例、高雄市1,002例、桃園市821例、臺南市815例、彰化縣628例、屏東縣428例、雲林縣340例、南投縣315例、苗栗縣277例、嘉義縣256例、基隆市233例、宜蘭縣223例、花蓮縣188例、嘉義市173例、新竹縣172例、臺東縣153例、新竹市115例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。