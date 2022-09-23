百萬辣模「衣服不見」險穿比基尼逛夜市！辣洩G級雪乳照
百萬辣模Yumi.k擁有甜美臉孔、G級火辣身材，在IG坐擁140萬粉絲追蹤，臉書更高達281萬人追蹤，人氣超高；不過最近卻因為「沒穿上衣」遭受網友狠酸，她今（23）日凌晨在社群平台發文，透露自己忘記帶衣服，差點穿比基尼去逛夜市，引起熱議。
Yumi.k今日在臉書、IG上傳一張性感辣照，只見她穿著布料超少的造型牛仔外套，露出裡面的桃紅色比基尼，G級上圍一覽無遺，火辣程度破表，並在文內表示「本來帶來一件t恤，莫名不見了，差點穿這樣去羅東夜市」。
貼文及照片一出，有網友稱讚，「太火辣了」、「超性感」、「好希望比基尼不見」、「這夜市的人會暴走噴鼻血」、「香」；但也有人狠酸，「不穿這樣沒人看」、「沒帶就沒帶，我就問你哪一次記得穿」。
事實上，她先前因為「只穿內衣」吃海底撈，受到網友抨擊，「到底誰會穿胸罩吃東西和上各種地方，沒衣服穿嗎」、「到底誰會只穿內衣吃火鍋呢」、「公共場合穿這樣適合嗎…自己家？」、「正常誰會穿這樣」、「到底誰會穿內衣在海底撈吃飯，夏天穿京劇衣服比較不會熱嗎」、「妳去每個地方都不穿衣服，那你只買內衣就好了」。
對此，Yumi.k當時也貼出相關新聞報導，並在限動上打「乖別罵了」，簡單4字回應這起事件，同時貼出到餐廳吃飯的美照，只見她頭戴棒球帽，上身則是穿著灰色T恤，但因身材實在太好，菜單卡在胸部下圍，更凸顯其雄偉，她也幽默喊：「乖，出來買衣服了」，讓粉絲笑稱：「穿太多認不出來」。（編輯：郭佩蓉）