裡外通吃？foodpanda「內用功能」上線：牆上菜單7.5折
外送市場逐漸擴大，但foodpanda連內用客人都不放過，在台灣推出「內用優惠服務」，月初在APP曝光新專區就引發眾人關注，業者今（23）日正式宣布，內用優惠服務在雙北地區上線，到店用餐除了享店內價，最多還加碼7.5折優惠，不過只限pandapro用戶使用。
為了擴大用戶，外送業者foodpanda開始動作，在APP悄悄釋出「內用優惠」專區，一開放測試就被眼尖消費者發現，在網路上引發不少討論。foodpanda今（23）日宣布，內用優惠服務在雙北地區正式上線，僅提供給訂閱制會員pandapro。使用方式很簡單，就如同一般客人到店用餐的消費模式，但在特約商店出示APP優惠碼，以店內菜單價結帳時可再打折，每人每月每間店限用3次，優惠數量兌完為止。
據了解，內用優惠服務是開放商家「主動報名」，且非採取抽成制，而是每月收取一筆固定的「維護費」。根據商家流出的收費方案來看，為了吸引店家祭出內用7.5折優惠，每月上架維護費只要繳100元，而8折店家則繳250元、9折店家繳450元、9.5折店家繳650元。有網友直言，對於生意很差的店來說，若平時幾乎是沒客人的狀態，等於花小錢曝光廣告「加減做」，勝過完全沒收入。
實際點開foodpanda APP「內用優惠」新功能，以內湖區來說，附近合作店家並不多，大部分都是提供內用8.5折，也可見8折、7折店家。APP並未開放線上訂位、事先訂餐等深度功能，僅提供店家營業資訊、菜單、餐點及環境照片，用戶必須親自到現場候位，好處是結帳時可比其他客人多打個折扣，不過也有網友擔心：「會不會到時跟隔壁桌的碗大小不一樣」。