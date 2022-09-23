死亡個案增41例！20歲男曾打3劑疫苗 家中昏迷送醫不治
中央流行疫情指揮中心表示，今天（23日）新增41起死亡個案，其中最年輕為20多歲男性，過去無慢性病史，曾打過3劑疫苗，9/17朋友在家中發現失去意識，送達醫院時已無生命跡象，緊急搶救仍宣告不治，CT值25.3，死因為新冠肺炎。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天另有2例MIS-C，一人為10歲男性，無慢性病史，曾打過1劑疫苗，7/4確診，9/11開始出現發燒、腹痛、噁心、食慾下降，9/14到門診就醫時診斷為急性腸胃炎住院，但後續發燒仍持續，且肝指數、發炎指數呈現異常，疑似MIS-C，使用免疫球蛋白治療後，現仍在一般病房中。
另1例則是15歲男性，接種過3劑疫苗，過去無慢性病史，8/8確診，9/16發生喉嚨癢、頭暈、嘔吐、咳嗽、發燒，9/18到急診就醫，檢查出黴漿菌肺炎，住院期間使用抗生素治療，但發燒仍持續，同時伴隨發炎指數、凝血功能異常，現正在一般病房治療。
最後有一名11歲男性肺炎，無慢性病史，打過2劑疫苗，9/15發燒、喉嚨痛，快篩呈現陽性確診，9/17呼吸困難到急診就醫，檢查出現肺炎、缺氧、呼吸性酸中毒，因此插管使用呼吸器、收治加護病房，使用用瑞德西韋、類固醇、抗生素、免疫調節劑後病況改善，現仍在加護病房治療中。（編輯：陳苾暐）