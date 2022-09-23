再創癌症醫療新標竿！　蔡萬才癌症大樓揭牌、北醫質子中心啟用

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蔡萬才癌症大樓整體採綠建築設計，打破傳統醫院常見的方正格局，整棟建築物由蜿蜒活潑的微笑曲線環繞，並利用各癌症別的代表顏色拼湊出巨型的癌症絲帶，加上綠色植物點綴，整體建築活潑明亮。
整棟大樓以病人需求為優先考量，提供舒適友善的看診空間，由內而外的一站式服務包括癌症診療、癌症心理諮商、靈性關懷；化療病人困擾的落髮問題，也可於假髮租借服務獲得協助。
結束看診後，後續的藥物與遺傳諮詢、門診化療甚至是先進的細胞治療服務，均能在同一棟大樓完成，大大增加就醫便利性。
兒童癌症醫療 提供最佳治療策略
臺灣每年新增700多位0-19歲兒童及青少年罹患癌症，兒癌病人的治癒機率近一半，兩年存活率更高達8成以上，均高於成人，值得投入更多資源救治。
邱仲峯院長指出，兒童癌症醫療是蔡萬才癌症大樓的另一大特色，於硬體方面設有兒癌專用門診、門診化療區及親子候診空間，童趣活潑的設計減緩兒癌病人的焦慮與不適；軟體方面，集結北醫體系兒童腫瘤專科醫師、兒童心理師、兒童復健師及兒童個案管理師等團隊，提供癌童最佳的治療策略。
蔡萬才癌症大樓 肩負臨床試驗、癌症轉譯研究及精準醫學
邱仲峯院長表示，除了臨床服務外，蔡萬才癌症大樓肩負臨床試驗、癌症轉譯研究及精準醫學的重要角色；設有臨床試驗中心與臨床試驗病房，皆通過美國臨床研究受試者保護評鑑認證(AAHRPP)，確保在最嚴格、安全的狀態下進行試驗。癌症精準醫學中心負責執行中央研究院TPMI精準醫療計畫，讓蔡萬才癌症大樓成為臺灣臨床醫學研究的領航指標之一。
▲蔡萬才癌症大樓今(23)日舉行冠名揭牌儀式，左起依序為臺北醫學大學林建煌校長、富邦金控蔡明興董事長、臺北醫學大學董事會陳瑞杰董事長、臺北醫學大學附設醫院暨臺北癌症中心邱仲峯院長。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55214
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