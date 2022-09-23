2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

再創癌症醫療新標竿！　蔡萬才癌症大樓揭牌、北醫質子中心啟用

再創癌症醫療新標竿！　蔡萬才癌症大樓揭牌、北醫質子中心啟用
再創癌症醫療新標竿！　蔡萬才癌症大樓揭牌、北醫質子中心啟用

健康醫療網

2022-09-23 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】臺北醫學大學醫療體系舉辦蔡萬才癌症大樓冠名揭牌暨北醫質子中心啟用儀式；匯聚北醫體系癌症醫療及研究量能，結合全臺首座超導型質子機的精準治療，以全方位的癌症治療服務，邁向癌症醫療的國際重鎮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
打破傳統醫院格局　病人需求為優先考量

蔡萬才癌症大樓整體採綠建築設計，打破傳統醫院常見的方正格局，整棟建築物由蜿蜒活潑的微笑曲線環繞，並利用各癌症別的代表顏色拼湊出巨型的癌症絲帶，加上綠色植物點綴，整體建築活潑明亮。

整棟大樓以病人需求為優先考量，提供舒適友善的看診空間，由內而外的一站式服務包括癌症診療、癌症心理諮商、靈性關懷；化療病人困擾的落髮問題，也可於假髮租借服務獲得協助。

結束看診後，後續的藥物與遺傳諮詢、門診化療甚至是先進的細胞治療服務，均能在同一棟大樓完成，大大增加就醫便利性。

兒童癌症醫療　提供最佳治療策略

臺灣每年新增700多位0-19歲兒童及青少年罹患癌症，兒癌病人的治癒機率近一半，兩年存活率更高達8成以上，均高於成人，值得投入更多資源救治。

邱仲峯院長指出，兒童癌症醫療是蔡萬才癌症大樓的另一大特色，於硬體方面設有兒癌專用門診、門診化療區及親子候診空間，童趣活潑的設計減緩兒癌病人的焦慮與不適；軟體方面，集結北醫體系兒童腫瘤專科醫師、兒童心理師、兒童復健師及兒童個案管理師等團隊，提供癌童最佳的治療策略。

蔡萬才癌症大樓　肩負臨床試驗、癌症轉譯研究及精準醫學

邱仲峯院長表示，除了臨床服務外，蔡萬才癌症大樓肩負臨床試驗、癌症轉譯研究及精準醫學的重要角色；設有臨床試驗中心與臨床試驗病房，皆通過美國臨床研究受試者保護評鑑認證(AAHRPP)，確保在最嚴格、安全的狀態下進行試驗。癌症精準醫學中心負責執行中央研究院TPMI精準醫療計畫，讓蔡萬才癌症大樓成為臺灣臨床醫學研究的領航指標之一。

▲蔡萬才癌症大樓今(23)日舉行冠名揭牌儀式，左起依序為臺北醫學大學林建煌校長、富邦金控蔡明興董事長、臺北醫學大學董事會陳瑞杰董事長、臺北醫學大學附設醫院暨臺北癌症中心邱仲峯院長。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55214

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

營造安全「產」除風險　整合醫療共責「孕產兒」

癌症醫療全新篇章！北醫質子中心啟用　精準治療守護病人

皮膚鬆弛骨頭跟著鬆？ 骨鬆恐讓骨骼「一斷再斷」？ 醫曝「2治療」降低骨折風險

跨國製藥大廠轉型！研發新藥、疫苗　助國人戰勝疾病

我是廣告 請繼續往下閱讀