染疫康復卻「長新冠」 復健早期介入加速康復

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出院後田先生還是經常感到疲累、胸悶、無力，因此到奇美醫學中心復健部持續進行心肺功能復健。一開始田先生幾乎都只能在輪椅上活動，經過訓練後已經能踩腳踏車，甚至是站立走幾步路，田先生信心大增，更加願意參與復健，在完整生命徵象監控的訓練環境下，持續訓練，期望自己早日能重返日常生活。
復健部主治醫師董宥汝指出，不論是何種形態的病毒株，都有相當比例的病人在確診新冠肺炎（COVID-19）後留下後遺症，其中包含：肌肉骨骼、心肺功能、認知功能（腦霧）、神經、精神症狀等，一般來說超過3個月以上即可認定為長新冠後遺症，症狀平均持續4至5個月之久。長新冠後遺症不僅造成病人生活品質下降，甚至影響工作產能導致收入減少。
長新冠復健治療 及早開始效果佳
董宥汝醫師說明：依照國內長新冠後遺症的復健經驗，大部分病人在解除隔離後3周內能回復至接近正常功能，同時早期復健的介入可避免存留運動、心肺、心理、認知、吞嚥等功能障礙。新冠肺炎（COVID-19）康復後病人，可以針對簡易量表，評估自己是否需要接受復健：1. 心理：簡氏心理量表（6分以下為正常）。2.心肺功能：一分鐘登階測試（>80階為正常）。3.吞嚥功能：30秒自我檢測吞嚥功能（吞嚥6次以上為正常）。4.肺功能：憋氣測試（>30秒為正常）。5.認知功能：失智症篩檢量表（錯誤2題以下為正常）。
董宥汝醫師表示，上述量表自我檢測如有異常，或病人自覺生活功能嚴重受影響，可至復健科門診接受評估，並進一步接受復健治療與復健運動。長新冠後遺症病人如能及早接受復健治療，可以提升生活功能與品質，減少未來長期醫療依賴的需求，甚至能促進整體生存率與身心健康。建議有需求的民眾能及早接受復健評估，並安排後續適切的療程計畫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55182
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