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Chromecast平價版登台！1199元可用Google TV、中文聲控

▲Google在台灣開賣新一代Chromecast (支援 Google TV, HD) ，售價1199元，可支援Google TV及中文聲控。（圖／Google提供）
▲Google在台灣開賣新一代Chromecast (支援 Google TV, HD) ，售價1199元，可支援Google TV及中文聲控。（圖／Google提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-23 15:26:20

Google在10月即將舉辦Made by Google全球發表會，在此之前昨（22）日率先發表「簡單版」Chromecast（支援 Google TV, HD），將4K解析度降為1080p，售價1199元更親民，昨已先在Google商店等線上通路開賣，今（23）日起在燦坤3C及順發3C實體通路開賣。

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Google在2013年推出第一代Chromecast，讓使用者可將手機、平板或筆電螢幕投放到電視上，2014年首次在台灣推出販售，並陸續引進多款裝置，包括2014第一代、2016更新版、2019第三代、Chromecast（支援Google TV, 4K），並在近期機型新增中文語音助理功能，這次的新品Chromecast（支援 Google TV, HD）也同樣可使用中文聲控。

新一代的Chromecast (支援 Google TV, HD)承襲前代輕巧的外型設計，能以1080p HDR高畫質串流播放，並支援Google TV服務。目前Google TV在台灣支援Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、MyVideo、Apple TV+等串流服務平台。而前代Chromecast甫推出的智慧聲控功能，在新一代Chromecast (支援 Google TV, HD)同樣保留，使用者按下遙控器的Google語音助理按鈕，就可透過中文指令進行操作。

▲全新支援HD版本與Google TV的Chromecast，售價是1199元。（圖／Google提供）
▲全新支援HD版本與Google TV的Chromecast，售價是1199元。（圖／Google提供）

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