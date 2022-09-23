Chromecast平價版登台！1199元可用Google TV、中文聲控

Google在10月即將舉辦Made by Google全球發表會，在此之前昨（22）日率先發表「簡單版」Chromecast（支援 Google TV, HD），將4K解析度降為1080p，售價1199元更親民，昨已先在Google商店等線上通路開賣，今（23）日起在燦坤3C及順發3C實體通路開賣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Google在2013年推出第一代Chromecast，讓使用者可將手機、平板或筆電螢幕投放到電視上，2014年首次在台灣推出販售，並陸續引進多款裝置，包括2014第一代、2016更新版、2019第三代、Chromecast（支援Google TV, 4K），並在近期機型新增中文語音助理功能，這次的新品Chromecast（支援 Google TV, HD）也同樣可使用中文聲控。
新一代的Chromecast (支援 Google TV, HD)承襲前代輕巧的外型設計，能以1080p HDR高畫質串流播放，並支援Google TV服務。目前Google TV在台灣支援Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、MyVideo、Apple TV+等串流服務平台。而前代Chromecast甫推出的智慧聲控功能，在新一代Chromecast (支援 Google TV, HD)同樣保留，使用者按下遙控器的Google語音助理按鈕，就可透過中文指令進行操作。