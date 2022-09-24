7-11開賣「藝伎咖啡」！限時一杯120元 OK咖啡買二送二
搶攻本土市場800億黑金商機，面對即將到來的10月1日國際咖啡日，超商業者力推活動、新品攬客。7-11以CITY PRIMA「藝伎咖啡」全新上市打頭陣，10月18日前限時開賣1杯120元，在逾80家精品咖啡門市販售。同樣瞄準龐大的咖啡商機，OKmart則推出莊園級美式、拿鐵買2送2優惠，並以OKcafe咖啡豆為主角，推出全新「咖啡墨西哥麵包」。
7-ELEVEN精品咖啡品牌CITY PRIMA為強化商品結構，首度推出「衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」，藝伎咖啡曾被《Forbes》評為世界十大昂貴咖啡之一，因藝伎咖啡源於衣索比亞的藝伎山，即日起至10月18日在全台逾80家精品咖啡門市限定販售。咖啡豆採日曬處理法，帶有茉莉花香、桃子及葡萄果香，嘗鮮價1杯120元。並同步推出衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡豆，每袋399元在i預購、i划算平台販售。
CITY PRIMA精品咖啡還推出「大師語錄杯套」，同時即日起至10月4日加碼優惠，CITY PRIMA精品美式或拿鐵咖啡任選第二杯10元。此外，響應國際咖啡日，9月28日至10月2日在7-ELEVEN門市買特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、脆酷摩卡咖啡，同品項、同價位第二杯10元。
OKmart看準上班族的下午茶商機，在國際咖啡日前夕，和日系麵包品牌岩島成合推出「咖啡墨西哥麵包」，以OKcafe的經典咖啡豆為原料，細磨成粉混入麵糰表面製成墨西哥皮，再加入全脂牛奶提升香氣，內餡則是加入鹹奶油中和咖啡的苦味，呈現鹹香的咖啡滋味。即日起至10月11日買岩島成「咖啡墨西哥麵包」搭配中杯拿鐵，享經濟早餐價59元優惠。
慶祝10月1日國際咖啡日，OKmart自9月29日至10月1日活動期間，到全台門市買大杯美式、拿鐵，或是大杯濃厚系美式、拿鐵，不限冰熱享同品項買2送2。另外推出雲端商城優惠，在OKAPP中的OKmall開跑大杯美式、大杯拿鐵同品項10杯5折優惠，半價折扣幅度很有誠意。