疫情緩降！今本土＋39,769、死亡+41　最年輕死亡個案為20多歲

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指揮中心表示，今日新增之39,769例本土病例，為18,246例男性、21,503例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（8,525例），臺中市（5,177例），臺北市（4,533例），桃園市（4,153例），高雄市（3,421例），臺南市（2,509例），彰化縣（2,005例），新竹縣（1,069例），屏東縣（1,056例），新竹市（934例），苗栗縣（928例），宜蘭縣（914例），雲林縣（895例），南投縣（723例），嘉義縣（666例），基隆市（659例），花蓮縣（573例），嘉義市（417例），臺東縣（344例），金門縣（150例），澎湖縣（93例），連江縣（25例）。
指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月12日至9月19日，死亡日期介於7月27日至9月20日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增256例境外移入個案中，為134例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（18例），泰國（9例），美國（7例），菲律賓（4例），日本（3例），印尼、馬來西亞、英國、緬甸及法國（各2例），柬埔寨、土耳其、香港、韓國、阿拉伯聯合大公國及中國（各1例）。另199例感染國家調查中。入境日期介於今年8月23日至9月22日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,458,358例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,278,230例排除），其中6,172,769例確診，分別為33,361例境外移入、6,139,354例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,743例COVID-19死亡病例，其中10,727例本土，個案居住縣市分布為新北市2,251例、臺北市1,203例、臺中市1,084例、高雄市1,002例、桃園市821例、臺南市815例、彰化縣628例、屏東縣428例、雲林縣340例、南投縣315例、苗栗縣277例、嘉義縣256例、基隆市233例、宜蘭縣223例、花蓮縣188例、嘉義市173例、新竹縣172例、臺東縣153例、新竹市115例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55220
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