大膽竊嫌9天連3偷　苓雅警調監視器火速破案

41歲的孫姓男子不到一個月連犯3起竊盜，孫男先於9月8日竊取馬爹利XO洋酒2瓶，12日假藉檢查包裹物品，竊走價值8500元的包裹，16日更以借車之名，趁機拿走居酒屋鑰匙，偷走居酒屋內的洋酒4瓶、錫製品1件、金牌2塊、金製神帽1頂。轄區苓雅分局獲報後，在21日將孫男緝捕到案，警訊後依依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押。
根據警方調查發現，孫男在9月8日時前往苓雅區中山二路某藝術寶物通收購站，孫嫌假裝與湯姓老闆攀談，趁機竊走店內馬爹利XO洋酒2瓶，損失1萬4000元，孫嫌食髓知味，9月12日又在苓雅區苓雅二路全家超商，假藉檢查網購包裹內商品，趁店員不注意時竊走包裹內的物品，損失8500元，9月16日在苓雅二路某居酒屋，假藉向被害人借用機車，趁機拿取店內鑰匙，竊走洋酒4瓶、錫製品1件、金牌2塊、金製神帽1頂，損失18萬5000元。
另外，今年9月中旬，孫男到前金區大同二路某洋酒行表明自己是老闆的朋友要捧老闆的場，請女店員推薦店內的熱門商品，孫男選了6瓶大摩威士忌和1瓶市面較罕見的日本白州威士忌（價值新台幣19800元），孫男先向店員表示欲將商品放到已洽妥的計程車上，自己會去附近ATM領錢，並拿出自己證件作為抵押，保證晚點就回來。
女店員心想男子既然是老闆友人，應該沒有問題，便讓他離去，但等了30分鐘，遲遲未見孫男出現，才警覺自己遭詐，趕赴派出所報案。警方調查後發現，孫嫌作案時是騎乘向友人借來的機車，為躲避查緝，得手後並未回到家中；經多日查緝，終於在22日上午10點多，循線在前金區七賢二路某旅社將孫嫌緝捕到案，而孫嫌所騙取的威士忌等酒，已在犯案當日透過網路交易，以新台幣17000元售出，警訊後依詐欺罪嫌函請高雄地檢署偵辦。
經了解，孫嫌作案時是騎乘向友人借來的機車，為躲避查緝，得手後並未回到家中；員警在多日的查緝下，調閱周邊監視器畫面，鎖定孫嫌，在21日持拘票前往逮捕，在前金區七賢二路某商旅將孫嫌拘提到案，孫嫌也坦承犯案，但辯稱偷來的東西已經丟棄或以網路賣出，警方依竊盜罪將孫嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請地檢署予以羈押。