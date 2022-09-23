缺牙該植牙還是做活動假牙？　牙科醫師詳解

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臺中慈濟醫院牙科醫師林冠佩表示，牙科診間常遇到諮詢的問題是「固定式或活動式假牙，那種比較好？」愈來愈多人對流行的植牙（固定式假牙）感到興趣，覺得不必拿上拿下清潔更有吸引力，但林冠佩直說：「並非所有人都適合植牙」。
一位缺牙的80歲長輩迫不及待想植牙，但評估後並不合適。林冠佩不建議原因在於長輩有糖尿病、高血壓病史，傷口癒合會比一般人慢，加上長期使用抗凝血劑，植牙手術前得冒著停藥產生的風險；溝通後，長輩接受相對安全的活動式假牙，療程後持續追蹤半年，確認適應良好，開心重拾咀嚼功能。
固定式假牙需修磨琺瑯質 適用骨頭條件佳者
「如果是單側缺一顆牙就可以考慮植牙」，林冠佩進一步說明，當單顆缺牙區的前後牙齒都還在，不需要破壞隔壁鄰牙，是植牙最大的好處，也很適合骨頭條件不差，年紀不大的病人。但如果病人選擇做傳統固定式牙橋時，就必須先修磨缺牙區前後兩顆牙做橋墩再製作牙橋，尤其琺瑯質幾乎都要磨掉，可能引起部份人排斥，而且也有人後續可能出現敏感、痠痛，甚至要抽神經，所以還是要謹慎。
長年缺牙恐齒列不整 建議儘速就醫
「固定式、活動式假牙的優劣，因人而異。」林冠佩強調，透過臨床Ｘ光與口內檢查，評估假牙使用穩定度、牙齒缺損範圍、骨頭缺損狀況、年齡與身體是否有系統性疾病、平日用藥等都是重要考量。
雖然必須考慮的因素很多，但林冠佩仍強調，缺牙病人還是要趁早進行缺牙區重建，因為長年不補缺牙，可能造成齒列不整、口腔不易清潔、咀嚼功能喪失等問題。不論將來要選擇植牙、活動式假牙、固定式牙橋，都可以跟牙醫師仔細討論。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55185
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