央行表態不逆勢而為！新台幣貶收31.665元 逾5年半新低
美國再升息3碼，美股再收黑，加上台灣央行升息半碼，台股下跌166點，外資持續在台股賣超及匯出，美元指數也在111之上高檔震盪，央行總裁楊金龍已表態不會逆勢而為，新台幣兌美元今（23）日一度貶破31.7元，貶快1角，終場收在31.665元、貶值4.9分，創下2017年1月17日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量10.94億美元。
美國聯準會（Fed）升息3碼，央行昨日也宣布升息半碼，台股今日也開低走低，中午12點過後，跌175點，來到今日最低點14109點，終場跌166點，收在14118點，跌幅1.16%，成交金額新台幣1977億元，3大法人在台股合計賣超168.26億元，其中外資賣超140.55億元。
在國際匯市部分，在美國再升息3碼，並預期至年底前還會升息5碼，美元指數在111之上高檔震盪，亞洲主要貨幣兌美元在經過前一交易日的大貶後，今日陷入盤整，其中韓元小升收1409.30兌1美元，日圓在日本央行出手干預下，也回升到141、142兌1美元價位，人民幣中間價則再貶至6.9920兌1美元，在岸及離岸人民幣也貶破7.1價位。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.604元、升值1.2分開出後，隨即止貶回升，尤其在台股跌166點，外資持續賣超及匯出，美元指數也在111之上高檔震盪，加上央行表態對於新台幣貶勢不會逆勢而為，新台幣盤中一度貶破31.7元關卡，一度來到31.713元，貶值9.7分，終場收在31.665元兌1美元、較前一交易日貶值4.9分，也創逾5年半以來收盤新低價。