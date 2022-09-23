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嘉義縣衛生局頒獎110年流感疫苗接種成績優越醫療院所

▲嘉義縣衛生局長趙紋華(左二)依序頒發1萬、8千及5千元禮券，給前3名的轄區衛生所（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣衛生局長趙紋華(左二)依序頒發1萬、8千及5千元禮券，給前3名的轄區衛生所（圖／嘉義縣政府提供）

記者鄭一銘/嘉義報導

2022-09-23 17:00:41

嘉義縣衛生局公布110年流感疫苗接種計畫獎勵作業成績，全縣合約醫療院所分4組競賽，計13院所獲獎(衛生所5、診所6及醫院2)，於今日上午由衛生局長趙紋華在局所主管會議時親自頒獎鼓勵。

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▲嘉義縣衛生局長趙紋華(右二)也頒發獎牌，給流感接種率前3名的醫療院所（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣衛生局長趙紋華(右二)也頒發獎牌，給流感接種率前3名的醫療院所（圖／嘉義縣政府提供）
自新冠疫情爆發以來，流感疫苗接種期間與新冠疫苗重疊，民眾多以新冠疫苗接種優先考量，全國整體接種率欠佳。嘉義縣透過各合約醫療院所地毯式設站鼓催，從社區、職場設站、校園接種、幼兒園入園、看守所、養護機構等多管齊下，尤其高齡行動不便的高風險族群，則採逐戶在宅接種，積極全面提升社區防禦力，降低染疫與併發重症風險。


趙紋華表示，打疫苗是防疫基本功，全民接種才能打造社區防禦力，感謝醫療院所的共同努力，恭喜得獎的朴子市、新港鄉、鹿草鄉、溪口鄉及水上鄉5家衛生所，嘉恩、昌模小兒科、尚群、陳景昇、華德、蕭賜彥6家診所及大林慈濟、台中榮民總醫院灣橋分院共13家院所，今年流感也將於101日開打，期勉大家繼續為鄉親健康努力.打疫苗要及時，相關接種訊息請上衛生局()網站查詢。


嘉義縣衛生局提醒，流感與新冠疫苗可同時或間隔任何時間接種，今年101日流感疫苗開打，請記得攜帶健保卡儘早前往衛生所及醫療院所接種，民眾外出應配戴口罩做好防疫措施。

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