嘉義縣衛生局頒獎110年流感疫苗接種成績優越醫療院所

嘉義縣衛生局公布 110 年流感疫苗接種計畫獎勵作業成績，全縣合約醫療院所分 4 組競賽，計 13 院所獲獎 ( 衛生所 5 、診所 6 及醫院 2) ，於今日上午由衛生局長趙紋華在局所主管會議時親自頒獎鼓勵。

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▲嘉義縣衛生局長趙紋華(右二)也頒發獎牌，給流感接種率前3名的醫療院所（圖／嘉義縣政府提供）

自新冠疫情爆發以來，流感疫苗接種期間與新冠疫苗重疊，民眾多以新冠疫苗接種優先考量，全國整體接種率欠佳。嘉義縣透過各合約醫療院所地毯式設站鼓催，從社區、職場設站、校園接種、幼兒園入園、看守所、養護機構等多管齊下，尤其高齡行動不便的高風險族群，則採逐戶在宅接種，積極全面提升社區防禦力，降低染疫與併發重症風險。

趙紋華表示，打疫苗是防疫基本功，全民接種才能打造社區防禦力，感謝醫療院所的共同努力，恭喜得獎的朴子市、新港鄉、鹿草鄉、溪口鄉及水上鄉 5 家衛生所，嘉恩、昌模小兒科、尚群、陳景昇、華德、蕭賜彥 6 家診所及大林慈濟、台中榮民總醫院灣橋分院共 13 家院所，今年流感也將於 10 月 1 日開打，期勉大家繼續為鄉親健康努力 . 打疫苗要及時，相關接種訊息請上衛生局 ( 所 ) 網站查詢。