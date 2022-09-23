從精障者身上看見「正常」　藝術療育啟示：被社會框架的我們才是不正常

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藝術療育可概分為兩大類，一是表達藝術方面，囊括音樂、戲劇、舞蹈；另一則是視覺藝術，包含繪畫、手作或以各種藝術媒材的創作。陳欣婷表示，二戰時會興起這類新興的療育方式，是因為有精神疾病或曾受嚴重創傷的人，難以用口語確切表達自己內心的處境，「先用音樂放鬆身心，或用繪畫作為象徵性的轉移，進行情緒的宣洩，而舞蹈療育，也是一開始先以陪伴為主，進而達到放鬆的效果，幫助對方和自己的身體對話，學會如何看待創傷、或陪伴他們度過創傷。」
她提到，「其實在古代，巫師跳的舞，也是一種藝術療育，是一種和上帝溝通、和人民溝通的方式，巫師如同神明與人民之間的橋樑，只是在那個時代裡，不稱作舞蹈療育，那是隱晦不顯的，但目的皆是為了讓人民安心、療癒身心。」十多年前，本身也具有深厚舞蹈底子陳欣婷，對藝術療育燃起興趣，因此曾赴英國三一拉邦音樂及舞蹈學院進修藝術療育的課程，返國後前往醫院照顧青少年精障者，進行藝術、音樂、舞蹈等療育，把課程中學到的理論，實際運用於患者身上，並印證理論是正確的。
精障者無意間一席話 成了她人生中的關鍵點
然而，實際進到了場域，卻沒有想像中簡單，陳欣婷說，青少年精神病患有幻聽、思覺失調、重度自閉症等狀態，「一開始，我每天都好挫折，因為有人尖叫、大哭、撞牆，當時我年紀還很輕，只是個小助理，無法一一安撫，場面簡直不可控，一度認為自己是不是不適合，很想放棄。」
但某一天，她在課堂間去如廁，恰好課堂的學生（化名：小珍）也想如廁，在廁間碰上的兩人，陳欣婷基於身為老師的責任，便和小珍打招呼：「哈囉，小珍！妳也來上廁所呀」
意想不到的，是小珍的回應：
「欣婷，如果在這世界上每一個人跟你打招呼、你都要回應的話，活著未免也太累了。」
那一刻，精障者小珍的一番話，頓時療癒了想放棄一切的陳欣婷。
這正是教學相長的最佳證明，她告訴自己要專心發揮專業，和患者們一起成長：「我決定留下來，而且一待就是七年。」
透過藝術 從放鬆開始、再象徵性的轉移表達內心深處的傷
青少年精障者療育課程中，第一，先透過舞蹈或繪畫方式等，讓他們放鬆身心，第二，陪伴他們運動，陳欣婷表示，「因為他們是病人，需服用藥物，比較常出現嗜睡的情形，身體也很僵硬，透過舞蹈讓他們認識自己的肢體，漸漸地透過肢體來溝通他們的情緒、表達想法。」
一段時間後，陳欣婷發現療育精障者有四大重點、特點：第一：是從療育中獲得彼此的信任，患者願意把心底的事情說出來，一起合作解決問題；第二：患者動機很強，無論居住地在哪，總是不遠千里而來接受療育；第三：設計課程作為回家作業，讓患者回去和親愛的家人互動。點醒陳欣婷的小珍，也因此被療癒了！小珍的奶奶曾高興地說：小珍回家後，學會幫奶奶按摩。第四，在療育課程的尾聲，進行小小的成果表演，真正學習如何和別人溝通。
那七年的經驗裡，帶給陳欣婷更深刻的感受，從小到大，我們被教導順應社會的制度與文化標準，我們認為在體制下循規蹈矩的人，才是正常的人，但在精障者的反饋中，相較亞州人習以為常的禮貌、鄉愿，小珍的直心坦白與善良，卻成了陳欣婷那段經歷中的關鍵點，陳欣婷坦言，在那七年裡，從患者身上學到很多，大家應該要對跳脫對精障者的偏見，也應該回過頭來思考，是不是無意之間，我們都被社會文化體制下的框架、規範給限制心靈了？
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55193
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