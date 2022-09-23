陳其邁上任第3條捷運　高捷小港林園線政院拍板年底動工

我是廣告 請繼續往下閱讀
小港林園線計畫是貫徹陳其邁上任積極推動的四大優先—「重大交通建設優先」政策理念，亦屬中央所提「大南方大發展南台灣發展計畫」中的關鍵基礎建設；小港林園線路線行經三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），年產值合計逾1.52兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環，且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成之環境污染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，並提供居民一條安全回家的路。
小港林園線總長約11.59公里，路線起於高雄捷運紅線R3車站所預留之隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段~沿海路二段，於林園11號公園後爬升，於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，設置7座車站，分別為地下車站6站、高架車站1站，可服務南高雄地區，串連南北產業園區與高雄國際機場，帶動各區均衡發展，每年可服務上百萬觀光遊憩旅次；透過串聯台積電等南部半導體S廊帶，啟動石化產業轉型升級，邁向高值化發展契機；另外鼓勵汽機車使用大眾運輸，降低客貨混流的行車風險，每年平均亦可減少傷亡近百人，捷運小港林園線推動有其必要性。
副市長林欽榮表示，市府將持續擘劃大眾運輸建設，並以「捷運場站聯合開發，輔以TOD發展規劃」、「捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，區段徵收開發」、「推動危老都更，強化商業機能」、「捷運路網串連產業用地儲備」等四大發展策略，為小港林園地方發展勾勒藍圖，並據以發揮小港林園線雄厚的產業實力。
捷運局長吳義隆表示，高雄捷運小港林園線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線、黃線後之第4條地下捷運，預計於民國119年完工通車。小港林園線可提供市民更優質的大眾捷運、提升公共運輸服務便利性與效益，讓主要旅次在便捷轉乘下，得到最直接的服務，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。今獲行政院核定捷運小港林園線綜合規劃報告後，捷運局將立即展開設計審查作業及後續工程採購的準備，全力推動小港林園線建設及周邊開發，期能如質、如期的在年底動工，並在119年完工通車。