爆料陳吉仲涉抄襲　白喬茵：以身作則才有資格嘴別人

抄襲事件連環爆，國民黨左楠區高雄市議員參選人白喬茵今（23）日踢爆，農委會主委陳吉仲在10年前撰寫的《我國環境友善農業經營直接給付之研究》涉嫌抄襲，和台大教授林國慶兩篇研究報告有雷同之處，陳吉仲在大力指責張善政之前，可能要回憶一下自己十年前做過的研究報告，不但整段抄、逐字抄、標點符號也抄，應該要以身作則才有資格嘴別人。
白喬茵說，陳吉仲近日忙著挾國家資源打張善政了，但她卻發現陳吉仲在101年《我國環境友善農業經營直接給付之研究》共拿走農委會125萬元的研究經費，卻被發現大量抄襲林國慶96年的《全民造林政策之執行成果與政策分析》與97年的《提昇農民平地造林所得之探討計畫》，整段抄、逐字抄、標點符號也抄。
白喬茵指出，林國慶在97年的研究報告中誠實註明表格的資料來源是陳吉仲與林國慶兩人更早之前的研究，但陳吉仲101年度的研究報告也重複使用了這兩個表，沒有註明出處就算了，還很好意思寫成「本研究整理」，由陳吉仲自己消失陳吉仲，讓讀者誤認為這兩個表是陳吉仲101年度的研究成果。這種把自己舊的研究成果當作新計畫研究成果的行為，不僅違反學術倫理，甚至可視為詐騙研究經費。
白喬茵表示，她昨晚只比對幾頁就有這麼多相同的地方，陳吉仲不是很愛叫人家把研究報告丟上iThenticate軟體當成學術論文來檢視嗎，那麻煩對自己101年的研究報告進行查重，並將結果公布出來，以身作則才有資格嘴別人，一直以來，陳吉仲堪稱是蔡政府前三大愛搶戲的政務官，這次也追打張善政追打得比誰都用力，請陳吉仲立即出面說清楚，有沒有違反學術倫理？有沒有詐騙研究經費？敢不敢查自己有多少複製與貼上？