2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／一級艦無望　海軍打造新一代「快、潛、飛」戰力

▲海軍塔江軍艦。(資料圖／記者呂炯昌攝，2022.01.07)
▲海軍塔江軍艦。(資料圖／記者呂炯昌攝，2022.01.07)

記者呂炯昌／特稿

2022-09-24 15:48:032022-09-24 15:55:47

中共解放軍海軍從成立至今，經歷過近岸防禦、近海防禦與遠海護衛等階段，武器裝備由快艇、潛艦與飛彈的「快、潛、飛」，逐步演進成可遠海防衛的作戰艦隊。相較之下，國軍由於國家財政與造艦能力考量，已多年沒有新造大型一級作戰艦，只好打造打造新一代「快、潛、飛」戰力，對抗中共軍事威脅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
沱江級艦匿蹤性能優

2018年11月，龍德造船廠贏得高效能艦艇後續艦造艦合約，首批將建造6艘沱江級艦。「高效能艦艇後續艦」首艘量產艦「塔江艦」於2020年12月下水，去年7月27日交艦，第二艘「富江艦」於日前下水。量產型沱江級艦排水量由600噸提升為700噸，有別於原型艦，除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快砲及方陣快砲外，量產型高效能艦更配備由中科院研製的海劍二防空飛彈。

沱江級艦採穿浪型雙船體設計，能夠最快以44節（約81公里）速度行駛，同時具備雷達匿蹤設計外型，能夠降低雷達反射截面積（RCS），匿蹤能力優異。

▲塔江艦彈艙與海蜂眼雷達。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.07)
▲塔江艦彈艙與海蜂眼雷達。(圖／記者呂炯昌攝)
國造潛艦2023年9月下水

海軍在2016年12月海軍與台船簽約，執行潛艦國造第一階段合約設計與裝備試研製作業，以493.6億元預算打造自製潛艦，經過立院3次秘密專案報告後，海軍選定2020年11月24日動工建造原型艦。在2019年5月潛艦建造廠房動工典禮中，正式曝光的潛艦模型，外型神似日本海上自衛隊蒼龍級潛艦，採用新式潛艦中較為流行的X形尾舵，比傳統的十字形尾舵潛艦具有更高機動性，且尾舵損壞的危險係數更小，更適合在水文複雜海域中潛航。

國造潛艦原型艦並未採用史特林發動機式絕氣推進系統（AIP），將採用國內廠商研製生產的高效能鋰電池。台灣海峽水深不深，不適合潛艦活動，因此潛艦主要用於東部海域與巴士海峽作戰，解放軍航艦戰鬥群若從東部海域進犯，潛艦可在東部海域伏擊嚇阻犯台。

海軍原定目標是2024年第3季國造防禦潛艦（IDS）首艘原型艦能夠下水、2025年後展開各項海試，期盼最終能打造出6到8艘2500噸至3000噸級的自製潛艦。但近期傳出國造潛艦趕在蔡英文總統卸任前下水，最快預計2023年9月能下水。

雄三飛彈超音速難以攔截

雄風三型反艦飛彈使用衝壓發動機，可超音速飛行增添攔截難度，第一批雄三飛彈量產150枚，射程150公里，2016年民進黨政府上台後批准進行增程型雄三飛彈研發，傳出批准生產60枚射程400公里的增程型飛彈。雄三反艦飛彈可部署於海軍成功級巡防艦、錦江級巡邏艦、沱江級巡邏艦、海軍機動飛彈發射車。

今年3月立院三讀通過上限2400億元「海空戰力提升計畫採購特別條例」，其中以採購雄三及增程型雄三反艦飛彈額度最高，合計達797億元。顯見軍方對雄三反艦飛彈的重視。

蔡英文政府上台後高喊「國艦國造」，但海軍研發新一代4500噸級飛彈巡防艦卻因為戰系問題，延宕而至今仍未開工。面對共軍威脅，一級艦又持續老化，發展「快、潛、飛」也是不得不採取的建軍方向。

▲雄風三型反艦飛彈。(圖／記者呂炯昌攝)
▲雄風三型反艦飛彈。(圖／記者呂炯昌攝)

強化國土防衛能力！陸軍4億元採購5000枚紅隼火箭彈

拜登重申美軍協防台灣　邱國正：自己國家自己救

新版台灣政策法案　爭取美軍除役神盾艦有望？

沱江級新艦叫「富江」！海軍命名原則原來是這樣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀