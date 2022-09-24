暗諷新冠疫情難清零？中國手遊「羊了個羊」慘遭圍剿

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，「羊了個羊」的玩法與「消消樂」差不多，玩家需要將重疊的各類方塊，於在底部7個橫欄內完成消除。看似簡單，不過第2關號稱通關率只有約0.1%，有遊戲產業分析師表示，「羊了個羊」屬低成本小遊戲，關鍵在於其抓住了玩家的遊戲心理，原以為走個2、3步就能輕鬆過關，結果卻被反殺，玩家強烈的勝負欲被誘發出來，不甘心在這麼簡單的遊戲機制下認輸，就會不斷去挑戰並失敗。
有關「羊了個羊」的爭議越來越多，甚至被傳營收破千萬人民幣、涉嫌抄襲等等；不只如此，還有人因遲遲無法闖關，向平台發起舉報，聲稱遊戲「起名羊了個羊，暗示新冠疫情陽了又陽，又消除不完，暗示新冠疫情無法清零，政治不正確，建議封殺」、「惡意浪費他人時間，損害他人生命」等。
有關消息隨即遭創始團隊、簡游科技創始人張佳旭否認，強調既沒有驚人獲利，也沒有抄襲或政治影射，希望外界不要過度解讀。有中國民眾於微博上指出，在遊戲引發爭議後，遊戲商疑似已調低難度。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。