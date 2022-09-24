法人：全球股市壟罩「鷹霾」　台股後市難擺脫不確定干擾

我是廣告 請繼續往下閱讀
安聯投信台股團隊指出，受此影響，市場瀰漫保守氣氛，走勢震盪，近期交投整體來看也相對量縮，顯示市場觀望氣氛仍相對濃厚。就產業狀況而言，現階段仍是科技類股庫存持續修正的股價修正期，基本面最嚴峻的下修時點已經開始。
安聯投信台股團隊觀察過去5個交易日，其中4天收跌，且回測前低支撐等走勢，凸顯最壞狀況已經過去、或離底部不遠；基本面上，庫存修正也會結束，但在總經烏雲罩頂下，現階段台股後市仍難擺脫諸多不確定性的干擾。
展望後市，安聯投信台股團隊分析，由於聯準會升息步調並未放慢，且堅持抗通膨的強硬態度，成為壓抑市場的重要因子；另一方面，在資金面，隨著美元指數走強，也讓其他市場承受相當的壓力，對資金面也形成一定程度的壓力，亦需要留意，因此短線上也須觀察美元指數。
安聯投信認為，基本面會慢慢好轉，市場反應庫存調整等利空也會告一段落，但在總經方向仍不明朗的大環境下，對台股後市仍宜保持中性。建議投資者在題材上，可留意主機板、伺服器等新規格題材，另外如IP／ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器、高速傳輸等領域，仍是布局重點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。