擺脫「完美主義」面相　自己和旁人都舒心

我是廣告 請繼續往下閱讀
•臉型：面大或金形臉（方形臉）者，大多自律甚嚴，對人要求亦嚴，精力充沛，女性精明能幹，奮鬥不懈。
•額頭：以自己三指高度為標準，若超過者為過高，不足者則為過低。額頭過高者，主其人要求理想高、自主性高，富開創性，要求完美。
•眼睛：眼一大一小者，謂之「雌雄眼」或「陰陽眼」，主其人母親懷孕時精神不穩定、心理欠平衡，或因父母感情不佳所致，其人頗有才華和野心，也有不服輸的個性；眼尾上翹者，個性豪邁直爽，意志堅定好強，要求高標準，個性較為挑惕。
•嘴部：嘴角過分上翹者，個性驕傲、虛榮心強，有大男人或大女人心態；口角下垂、左右高低不一者，性格偏激易怒、悲觀消極，易強詞奪理；吹火口（嘴形側面突出，呈吹火樣）者，主其人言多言急，貪婪自私、吹毛求疵。
•下巴：地閣（下巴）呈凹凸不平之狀，為人處世認真而嚴格，個性偏執欠人和，要求也高；下巴尖者，要求自己高標準，若沒有達到想要的目標，不會輕言放手。
•法令：法令紋過深者，要求嚴格完美，處事果斷。
改善臉部瑕疵 可從這些小細節開始
想要展現充滿親和力的第一印象，可以優先從施打填充物、光電雷射來微調臉部細節。關於臉型、額頭、鼻子、眼睛、嘴巴、下巴等部位，建議利用以下的術式來處理：
心態年輕 外表自然也年輕亮麗
陳美齡醫師分享，許多忠實客戶在年屆輕熟齡之後就持續「進廠保養」，多年下來都維持得相當好，甚至比以前更漂亮。「就算已經超過五、六十歲，外表、活動力還是比同年齡的人年輕很多！」可見只要心態年輕，輔以適當的療程，外表自然也會顯現明亮風采。
最後，陳美齡醫師也不忘提醒讀者，因個人條件和期望都不相同，無論選擇何種術式，都必須選擇合格診所，並與醫師做好充分溝通，才可制定出理想的治療方案，讓自已和旁人都舒心喔！
（文章授權提供／醫美時尚）
更多有關《醫美時尚》：www.dr-beauty.net
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55190
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw