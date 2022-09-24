生髮帽非人人適用　「特殊體質」要當心

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皮膚科醫師徐常捷提醒，許多人會想透過「生髮帽」來改善掉髮問題，雖然生髮帽是一種非侵入性的輔助毛髮生長工具，但有些特殊體質，例如光過敏、特殊免疫疾病、使用特殊藥物不能照光、使用過抗癌藥物等族群，在使用前務必請醫師確認身體狀況，是否能使用生髮帽，避免自行使用。
此外，懷孕婦女由於安全性評估資料不足，也建議先由醫師評估。如果有長斑、皮膚敏感、脂漏性皮膚炎等與光能有關的皮膚問題，使用生髮帽可能會使這些症狀惡化，也必須留意。
飲食均衡、充足睡眠與放鬆 正確清潔改善落髮
至於日常生活有哪些方式可以改善落髮？徐常捷建議，飲食均衡、睡眠充足、心情放鬆，加上正確的清潔方式，只要做到這幾項基本原則，不論是哪一種落髮，都具有改善的效果。
「生髮帽」屬於醫療器材 購買前先查詢是否合法
食藥署提醒，雷射生髮帽屬於醫療器材，需要有衛生福利部的醫療器材許可證，民眾購買前可至食藥署「西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢」查詢網頁，確認欲購買的生髮帽是否為有許可的合法產品，切勿自行購買來路不明產品使用，以免造成財產與健康的損失。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55217
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