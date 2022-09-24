聯準會放鷹、台股有望反彈　法人：近期低點適度逢低承接

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三大法人方面，投信對台股不離不棄，本週持續回補50.71億元，連續買超週數推進至第14週，外資與自營商則持續賣超台股，在美國升息的壓力下，外資連續8週自台股提款，本週賣超468.13億元，導致年迄今賣超金額再上升至1.21兆元；自營商連續6週站在賣方，本週提款76.82億元，三大法人本週合計賣超台股494.24億元。
PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，本週包括美股、台股的弱勢，都在反映聯準會鷹派態度對經濟的衝擊，事實上，本次升息3碼幅度為市場預期內，但因為聯準會明示抗通膨將帶來「經濟痛苦」，經濟放緩、失業率上升是必經的過程，導致FOMC會議後股市仍未出現反彈走勢。
廖炳焜認為，台股已接近前波低點，預料前低有撐，加上官股持續站在買方，在消化市場訊息後，下週台股有望展開反彈走勢，近期的台股低點反而可以適度逢低承接。
廖炳焜分析，台股目前投資價值浮現，首先是本益比已大幅修正至10.98倍的低水準，甚至低於2015年7月的13倍，已來到歷史低檔評價，且股價淨值比也從高點2.6倍大幅修正至目前的1.79倍。雖然美國快速升息可能導致新興貨幣承壓，從外資持續站在賣方可見一斑，但台灣半導體主要出口為全球需求高漲的邏輯IC，加上台灣經濟體質佳，經常帳、外債占GDP比重相對南韓低，預料有足夠抵禦資金流出的衝擊。
廖炳焜建議，由於目前盤面沒有主流族群，且量能仍不足2000億元，投資者需靜待量能放大，指數後續較有反彈力道；選股方面，由於第4季可能面臨傳統旺季不旺，建議投資者聚焦在具有長線成長前景的產業，像是網通、車用相關、IP等類股。
特別是台系網通廠商持續積極擴產，而新能源車漸為車市主流亦為趨勢，也讓新能源車的滲透率持續提升，有利整體供應鏈獲利與股價表現，另外如政策紅利加持的太陽能、風電、儲能及相關零組件也是值得留意標的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。