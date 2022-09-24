看好鄭朝方 賴清德、鄭文燦都為他站台造勢

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桃園市長鄭文燦今日首位上台，以全國公認的優質市長身分，推薦竹北的新市長鄭朝方。鄭文燦說，竹北跟桃園很像，都是一個不停蛻變、發展迅速的城市，有夢想的城市，要做這個城市的城市代理人，必須要有宏觀的遠見，而不是只做一個管理員的角色。未來也會常跟朝方交流，把好的城市治理經驗傳承給鄭朝方，請各位鄉親務必用選票，讓鄭朝方進到市公所為大家服務。相信竹北會是台灣城市治理的新典範，請大家支持竹北的正能量，鄭朝方市長。
賴清德副總統致詞時，大力向市民朋友推薦市長鄭朝方，他說鄭朝方深蹲地方多年，也熟知中央部會業務，重點是對竹北有願景，這次提出來的政見都是市民深深認同要改變竹北的重要議題。今天來到這個場合，就是要告訴鄉親朋友，中央對鄭朝方的支持絕對是百分百，更重要的是重視竹北發展，年輕的城市請交給年輕的竹北市長。
鄭朝方致詞時表示，感謝今日遠到的各位來賓和朝方站在一起，看到今天來的貴賓，一方面感謝大家對朝方的肯定，一方面也代表這個職務的任重道遠。這些年，足跡深入竹北各個鄰里，認識市區的市民，也接觸了很多在西區的百工百業，這不只是一個稅收高、物價高、房價高的城市，這裡有很多的夢想等待起飛，有很多的政策急待被規畫、執行。「鄭朝方準備好了！」，懇請大家給朝方一次為這個城市服務的機會，這場選舉不只是一場選舉，更是一場力拼世代共榮、改變地方政治結構的運動。這次為竹北量身打造的五力政策，建設力、科技力、教育力、文化力、永續力，就是要顧家鄉拚未來，讓地方政治能新陳代謝，希望能帶竹北超進化，一同朝向生活更好、區域共榮奮進。
內政部長徐國勇也到場力挺鄭朝方，他說他肯定鄭朝方越挫越勇的人格特質，核心價值用文化經驗與文化能量來做公共服務，這次提出的改革政策裡，無論是民政簡化或是基礎建設的優化，科技力、建設力跟國家的發展理念一致，而且朝方在黨職和之前的公職上，已經推進竹北的許多交通、路平建設、科學園區配套資源等成果。年輕的城市需要年輕的市長鄭朝方來當，是讓東西區共榮，竹北超進化的絕對關鍵，是讓大新竹能夠軸線翻轉的關鍵。請大家一定要支持。
立法院黨團柯建銘總召也表示，我們的竹北市長候選人是心理素質優，對政治有理想，對服務有熱誠，做事踏實，熱愛土地的市長；反觀國民黨候選人，在立法院出奧步擋前瞻建設預算，阻擋地方建設。所以要請市民朋友，11月26日，務必用選票推進鄭朝方當市長，帶領竹北變好。