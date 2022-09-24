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台科大攜手傑出校友　催生百萬青創明日之星

▲首屆台科青創明日之星選拔決選活動，由七維思（Kiwis）團隊勝出，抱回百萬創業基金大獎。（圖／台科大提供）
▲首屆台科青創明日之星選拔決選活動，由七維思（Kiwis）團隊勝出，抱回百萬創業基金大獎。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-24 15:37:05

台灣科技大學昨（23）日攜手傑出校友舉辦第一屆台科青創明日之星選拔決選活動，最後由七維思（Kiwis）團隊勝出，抱回百萬創業基金大獎，並於同日傑出校友聯誼會餐會進行頒獎典禮。

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台科大校長顏家鈺表示，自上任後，即致力打造台科大成為台灣MIT，「專業知識+實務能力 培育優秀人才」為重要面向。未來產業與社會的發展，已不能仰賴傳統單一專長的專家，如何跨領域學習成為具社會責任與全球關懷新一代專業人才，是相當重要的。

台科大傑出校友聯誼會會長目前由鈊象電子公司董事長李柯柱擔任。他表示，感念過去在學期間，受到學校用心栽培，成立公司後，更藉由長期與學校研發中心合作，持續獲得研發技術及人才支持，使鈊象電子公司穩健且持續成長；他在110年12月正式上任會長後，便邀請所有傑出校友聯誼會執行委員多次籌備討論，發起專屬於台科人的2022年「第一屆台科青創明日之星選拔」活動，今年3月正式啟動團隊招募作業。

李柯柱表示，台科青創明日之星以「傑出校友手把手，創業育成陪你走」為推動主軸，鼓勵台科學子勇於創業，提供最高100萬元創業基金，投資優勝團隊，以及數十萬元創業獎勵金鼓勵入圍複選的所有團隊，讓學生學習從創意到創業實踐過程。從初選、複選到決選更有超過30位傑出校友、學長姐一路輔導，以大手牽小手的導師制度，透過手把手產業經驗傳承，促進校友與學弟妹間的提攜連結，永續青創培育制度。

台科大指出，最後由七維思團隊獲得評審一致青睞，抱走百萬元創業基金，一圓創業夢想，該團隊還能得到育成中心完整輔導系統陪伴、獲得台科大傑出校友、學長姐緊密社群網絡、豐厚產業、人脈、資金等重要資源，校園創業團隊得以進行創業家精神的實踐外，更有機會加速新創團隊發展嶄露頭角。

七維思團隊創辦人、台科大資工所碩二的林子婷說明，七維思是提供系列資安課程與實戰演練的平台，團隊之前有台科大資安研究社的經驗，可以透過雲端方式，解決目前業界培訓學員需要實戰練習平台的痛點。此外，團隊創新之處在於，是以遊戲化方式，有劇本與情境讓學員身歷其境。

團隊另一位成員、資工所碩一的吳俊漳表示，很感謝台科大學長姐的大力支持，以及指導教授、數位發展部資通安全署副署長鄭欣明與台科大育成中心。他勉勵學弟妹要願意嘗試，因為台科大有豐沛的資源，可以幫助夢想化為現實。

台科大傑出校友聯誼會執行委員會組長許恆壽指出，今年是第一屆「台科青創明日之星」選拔活動，獲得百萬創業基金創業的團隊，將進駐台科大產學處創新育成中心，接受育成創業輔導，結合校友資源，讓學弟妹提升創業競爭力，期以進入市場商業化，成為明日之星。

許恆壽說，未來每年將持續推廣「台科青創明日之星」活動，讓這個有溫度的精神傳遞下去，誕生更多青創明日之星。

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