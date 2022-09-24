達文西機械手術治癌症　研究成果榮登國際期刊

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院引進達文西機械手臂微創手術系統，是高屏區首家引進達文西手術系統之醫學中心，至今已成功執行590例手術；近來更與台北醫學大學附設醫院及和信癌症醫院合作，共蒐集605名直腸癌病例，結果發現第一至三期直腸癌患者的5年存活率超過9成，其治療成效於8月底獲刊在SCI期刊《癌症（Cancers）》上，這是國內第一篇由全國3家達文西機械手臂大腸直腸癌手術量較高醫院共同的研究報告，成績斐然。
不輕易放棄治療 完成療程無復發
一名68歲的辛先生，原本沒有血便、排便習慣改變及腹痛等直腸癌常見的症狀，接受國民健康署大腸癌篩檢的糞便潛血檢查，發現呈陽性反應，進而接受大腸鏡檢查，意外發現直腸癌，再進行腹部電腦斷層檢查，結果是第三期的直腸癌。先接受同步放化療新策略治療，等腫瘤變小後，再接受達文西機械手臂微創手術切除直腸癌，術後恢復良好，之後再接受輔助性化療及口服的維持性化療藥物。定期回診檢查，都沒有發現復發或轉移。
精準手術概念 造福更多病患
借調擔任衛生福利部立屏東醫院院長的高醫外科教授王照表示，高醫在2020年通過瑞士商直覺公司（Intuitive）的認證，在高醫成立全國首家「達文西機械手臂大腸直腸癌手術觀摩看刀中心」，讓國內外醫師都可以到高醫大附醫觀摩學習，大腸直腸癌精準手術概念，逐漸成為引領臺灣手術技術的領先者，至今已有45名來自國內各大醫學中心與區域醫院的醫師前來學習。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55211
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