領導才能活化！勞動部人才資源發展中心辦CEO講堂

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心於今(24)日，在屏東縣立圖書館總館，以從雇主品牌談人才發展為題，舉辦111年CEO講堂，吸引轄區有興趣近100位經營者與高階經理人與會。
勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，這項由該中心所舉辦的111年CEO講堂活動，是以從雇主品牌談人才發展為題，由大苑子邱瑞堂以雇主品牌經營之道為題，分享他們如何打造團隊、重視員工職涯發展，實現企業的永續經營。
邱瑞堂說，屏東是大苑子最重要的水果供應基地，而台灣也是人才的重要產地，如何讓人才與企業共創願景，唯有企業重視品牌與領導才能活化雇主品牌，讓同仁發自內心熱愛職場環境與產品，進而投入在企業所建立的人才培育系統中，成為被發掘潛力的優秀人才。
而在數位學習領域擅長的HaHow好學校郭紹寬也在會中分享，他說，過去南北地區受產業特性、資訊斷層影響，企業的發展方向大不相同，但如今高屏澎東地區率先有人才資源發展中心(TDC)這樣的平台，讓企業與勞工能掌握趨勢、得到跨產業與地區的經驗傳承，是難能可貴的獨特存在，這如同HaHow好學校的精神，為企業與人才打造更好的學習曲線，促進企業打造學習型組織。
李玫臻說，人才資源發展中心(TDC)作為人才資源發展的平台，即是期待透過資源整合，讓企業與人才被成全，期藉知識交流，讓成功案例可以提攜產業後進。
李玫臻指出，組織永續發展的關鍵，在於找到好人才和塑造對的文化，台灣中小型企業作為世界的隱形冠軍何其不易，盼藉著同心協力，讓世界看見台灣的人才之美、塑造人才的堅定實力。