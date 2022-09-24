「名軒海樂地」打造淡海幸福　夏日愛納涼藝術祭同步登場

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名軒開發總經理吳勝利表示，「名軒海樂地」位於淡海新市鎮一、二期CBD核心商業區，未來更有科技以及醫療園區的地段優勢，勢必成為交通樞紐，坐擁50米沙崙路大道可銜接淡江大橋，更有輕軌V11站出站就到家和十三線公車可觸及41個網紅景點，未來更有自駕車能夠跟mall結合，整體規劃也以藝術為底韻，聯邀國寶雕塑家李再鈐和中日六大藝術家作品，在7600坪壯闊基地上打造家的美術館，加上名軒開發上市公司的堅實工法與麗寶集團資源整合的強大後盾，不少有眼光的買家看準未來保值和增值性，紛紛搶在淡江大橋通車前入主，勢必是移居首選的優勝美地。另外也整合集團資源，特別跟福容飯店合作設置了兩個VIP接待會所，讓社區住戶可以安排使用，它會有接待的宴會桌、KTV、棋藝室，在家不只有宴客用餐，也可以唱歌、聊天，有如高級的私人接待會所。
吳勝利也強調，「名軒海樂地」不計成本的職人用心，在來得及的時刻超前部署，只為打造一座幸福建築交給住戶，再讓住戶創造自己的幸福！以防疫建築引領世界潮流，首創透過預防科學概念，提升人體免疫力，確保人們住得安心健康，地下室使用與淡江大橋同配比抗滲混凝土，讓房子就像淡江大橋一樣歷久彌新，可以世代傳承；針對淡水冬天氣候較潮濕的問題，使用複層玻璃隔熱防霧，除了節能降溫4度C，還可以防潮除濕，老人小孩都可以改善過敏的問題，加上公共設施如停車場梯廳、垃圾暫存區、公設化妝室採no touch門禁及設備規劃，都能達到預防醫學的效果，這些貼心規劃都是建築界的隱形冠軍，讓客戶擁有來得及的超值幸福建築。
為了減輕年輕人的買房負擔，「名軒海樂地」推出「38萬圓夢金名軒幫你付」活動受到熱烈迴響，也幫助許多家庭圓夢，9/24(六)將抽出第二季38萬元幸運得主，同時加碼家電抽獎摸彩，送出更多成家好禮。
綠堡機構寶穎廣告蔡季㚬董事長表示：深耕代銷市場二十年，從銷售到交屋，一向以親住己住的心情，挑選最好的產品，落實「誠信交易安心滿意」的企業精神，更傾力投身公益幫助弱勢，把對客戶的用心擴及到生活周遭，除了推好宅，「名軒海樂地」也持續 投身社會公益，將成家的愛與祝福擴大到社會每個需要溫暖的角落，此次也將捐助家扶基金會小朋友的聖誕心願禮，讓百位小朋友在即將到來的聖誕節也能同享圓夢的感動。
此外，「名軒海樂地」也結合公益愛心，以愛串起今夏最沁涼的藝術饗宴，邀請超過20個文創藝術攤位、美食名店、手作體驗等，還有快閃風格名店限定，讓您感受如日本祭典般的藝術慶典氛圍，市集所得10%將捐助家扶基金會。活動當天預約賞屋完成就可獲得快風格名店和文創手作兌換卷，與市集活動立牌拍照打卡，即能獲得現金抵用卷，數量有限，送完為止。在微風吹來的午后，一邊走逛吃喝，一邊悠閒漫步，在「名軒海樂地」就能體驗到最有fu的淡海生活！