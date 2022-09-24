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「名軒海樂地」打造淡海幸福　夏日愛納涼藝術祭同步登場

▲名軒開發史上最大開發案「名軒海樂地」，真心力挺年輕人成家，祭出「38萬圓夢金名軒幫你付」活動！（圖／品牌提供）
▲名軒開發史上最大開發案「名軒海樂地」，真心力挺年輕人成家，祭出「38萬圓夢金名軒幫你付」活動！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-09-24 17:30:00

雙北房價直直漲，加上淡江大橋利多發威，近期不但形成一股淡海移居潮，去年2021年整體房市交易量達到將近4千筆，也讓淡海房市站至3字頭以上，麗寶集團旗下唯一上市公司名軒開發史上最大開發案「名軒海樂地」，真心力挺年輕人成家，祭出「38萬圓夢金名軒幫你付」活動，於9/24(六)抽出第二季幸運得主以及加碼抽獎摸彩，並同步登場今夏淡海最Chill的藝術市集「夏日愛納涼藝術祭」，歡迎民眾搭著輕軌一起來納涼。

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眾所注目的淡江大橋預計將於2024年底完工，日前完成主橋塔基底混凝土澆置作業，是該工程重要里程碑，通車後打開淡水和雙北通勤任督二脈，未來到雙北可省下30分鐘以上車程，加上即將核定的淡水北側快速道路及關渡新橋能有效分流目前淡水塞車問題，對於淡海交通更是一大利多！

▲名軒開發總經理吳勝利表示，「名軒海樂地」位於淡海新市鎮一、二期CBD核心商業區，未來更有科技以及醫療園區的地段優勢，勢必成為交通樞紐！（圖／品牌提供）
▲名軒開發總經理吳勝利表示，「名軒海樂地」位於淡海新市鎮一、二期CBD核心商業區，未來更有科技以及醫療園區的地段優勢，勢必成為交通樞紐！（圖／品牌提供）
名軒開發總經理吳勝利表示，「名軒海樂地」位於淡海新市鎮一、二期CBD核心商業區，未來更有科技以及醫療園區的地段優勢，勢必成為交通樞紐，坐擁50米沙崙路大道可銜接淡江大橋，更有輕軌V11站出站就到家和十三線公車可觸及41個網紅景點，未來更有自駕車能夠跟mall結合，整體規劃也以藝術為底韻，聯邀國寶雕塑家李再鈐和中日六大藝術家作品，在7600坪壯闊基地上打造家的美術館，加上名軒開發上市公司的堅實工法與麗寶集團資源整合的強大後盾，不少有眼光的買家看準未來保值和增值性，紛紛搶在淡江大橋通車前入主，勢必是移居首選的優勝美地。另外也整合集團資源，特別跟福容飯店合作設置了兩個VIP接待會所，讓社區住戶可以安排使用，它會有接待的宴會桌、KTV、棋藝室，在家不只有宴客用餐，也可以唱歌、聊天，有如高級的私人接待會所。

吳勝利也強調，「名軒海樂地」不計成本的職人用心，在來得及的時刻超前部署，只為打造一座幸福建築交給住戶，再讓住戶創造自己的幸福！以防疫建築引領世界潮流，首創透過預防科學概念，提升人體免疫力，確保人們住得安心健康，地下室使用與淡江大橋同配比抗滲混凝土，讓房子就像淡江大橋一樣歷久彌新，可以世代傳承；針對淡水冬天氣候較潮濕的問題，使用複層玻璃隔熱防霧，除了節能降溫4度C，還可以防潮除濕，老人小孩都可以改善過敏的問題，加上公共設施如停車場梯廳、垃圾暫存區、公設化妝室採no touch門禁及設備規劃，都能達到預防醫學的效果，這些貼心規劃都是建築界的隱形冠軍，讓客戶擁有來得及的超值幸福建築。

▲「名軒海樂地」不計成本的職人用心，在來得及的時刻超前部署，只為打造一座幸福建築交給住戶，再讓住戶創造自己的幸福！（圖／品牌提供）
▲「名軒海樂地」不計成本的職人用心，在來得及的時刻超前部署，只為打造一座幸福建築交給住戶，再讓住戶創造自己的幸福！（圖／品牌提供）
為了減輕年輕人的買房負擔，「名軒海樂地」推出「38萬圓夢金名軒幫你付」活動受到熱烈迴響，也幫助許多家庭圓夢，9/24(六)將抽出第二季38萬元幸運得主，同時加碼家電抽獎摸彩，送出更多成家好禮。

綠堡機構寶穎廣告蔡季㚬董事長表示：深耕代銷市場二十年，從銷售到交屋，一向以親住己住的心情，挑選最好的產品，落實「誠信交易安心滿意」的企業精神，更傾力投身公益幫助弱勢，把對客戶的用心擴及到生活周遭，除了推好宅，「名軒海樂地」也持續 投身社會公益，將成家的愛與祝福擴大到社會每個需要溫暖的角落，此次也將捐助家扶基金會小朋友的聖誕心願禮，讓百位小朋友在即將到來的聖誕節也能同享圓夢的感動。

此外，「名軒海樂地」也結合公益愛心，以愛串起今夏最沁涼的藝術饗宴，邀請超過20個文創藝術攤位、美食名店、手作體驗等，還有快閃風格名店限定，讓您感受如日本祭典般的藝術慶典氛圍，市集所得10%將捐助家扶基金會。活動當天預約賞屋完成就可獲得快風格名店和文創手作兌換卷，與市集活動立牌拍照打卡，即能獲得現金抵用卷，數量有限，送完為止。在微風吹來的午后，一邊走逛吃喝，一邊悠閒漫步，在「名軒海樂地」就能體驗到最有fu的淡海生活！

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