秋冬換季「頭皮癢、頭皮屑爆多」？掌握清潔、養護頭皮「4原則」

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這時，用對洗髮精洗頭就顯得相當重要。一般不建議使用含藥洗髮精（除非醫師建議）洗頭，選擇合格的洗髮精即可，建議每3個月就應更換洗髮精，並從中發現並選擇適合自己髮質的洗髮精，如果有適合的成分也不要長期使用，讓頭髮和頭皮有喘息空間。
矽靈汙名化 清潔得當安心用
不含矽靈的洗髮精最好嗎？矽靈近來被「污名化」，很多人聽到矽靈就避之惟恐不及，事實上，約4成的彩妝和保養品都含有矽靈成分，它是穩定而有效的配方，也是合格的成分。
洗髮精添加矽靈，會讓頭髮滋潤柔順，第二次洗髮時，若清潔得當，其實就會把前一次洗髮時留存的矽靈洗去，並不會有過度殘留的問題；不過毛囊炎患者不要常用，偶爾用就好，以免矽靈蓋在頭皮上悶熱，導致毛囊炎惡化。
潤絲或護髮產品勿碰頭皮 徹底清洗避免出油
如果洗髮後要潤絲或護髮，塗抹髮尾就好，盡量不要碰到頭皮，還要減少使用頭髮的造型品或髮膠，若有使用一定要徹底洗淨，否則殘留在毛孔，出油情形更嚴重；如果是脂漏性皮膚炎患者，則可使用醫師建議的藥用洗髮精。
沐浴乳、洗髮精加水稀釋 恐致細菌孳生
值得一提的是，不少人為了省錢，會自行將沐浴乳、洗髮精等用品，加水稀釋，讓一瓶變兩瓶，但食藥署在「食藥闢謠專區」中指出，市售產品有一定的配方與成分，逕自加水稀釋產品，恐會影響產品品質，也可能增加細菌滋生的機率，導致產品變質，建議使用洗髮精、沐浴乳仍應依照需求及使用說明正確使用。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55212
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